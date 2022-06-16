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Токаев поручил открыть у подножия Аулиетау площадь госсимволов

площадь Госсимволов, Касым-Жомарт Токаев Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом заседании Национального курултая, заявил, что должен быть архитектурный объект, символизирующий единство казахского народа, сообщает Zakon.kz.
Верным решением было дать старт заседаниям Национального курултая в Улытау. Эта священная земля стала символом единства в создании Нового Казахстана. В этой связи я хотел бы выступить с еще одной важной инициативой. Когда-то здесь были вытесаны на камне родовые знаки – таңба – всех племен. Таким образом наши предки выразили единство нации. К сожалению, священные надписи впоследствии были полностью уничтожены. Местные жители установили памятник Улытау и восстановили некогда выбитые на камне символы. Но, думаю, что этого недостаточно. Должен быть архитектурный объект, символизирующий единство казахского народа. Поручаю открыть у подножия Аулиетау площадь государственных символов.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что наш флаг должен развеваться высоко над священной землей.

Анастасия Стативкина
Область Ұлытау Токаев Касым-Жомарт
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