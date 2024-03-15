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Токаев призвал казахстанцев к единству

Токаев призвал казахстанцев к единству , фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2024 15:33 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на третьем Национальном курултае, заявил о необходимости укреплять единство народа, сообщает Zakon.kz.

Глава государства напомнил, что минувшей осенью в Послании был объявлен переход к новой экономической политике.

"В начале февраля сменилось правительство, перед которым поставлены новые задачи. Однако, чтобы стать действительно развитой страной, решения одних лишь экономических задач недостаточно. Мы должны действовать комплексно, определив ориентиры не только в социально-экономической, но и в идеологической сфере".Касым-Жомарт Токаев

Поэтому, по его словам, в 2024 году очередное заседание Национального курултая проходит не летом, а намного раньше.

"В этой связи хочу отдельно остановиться на следующих актуальных вопросах. Прежде всего, крайне важно укреплять единство нашего народа. Вы знаете, что об этом я говорю постоянно. Нация, объединенная общими устремлениями, никогда не останется внакладе, всегда будет впереди. В укреплении единства народа особая роль принадлежит интеллигенции, особенно представителям старшего поколения, к которым прислушиваются в обществе. Они – цвет и гордость нашей нации".Касым-Жомарт Токаев

Продолжая, президент уточнил, что единство народа начинается с единства его интеллигенции.

"Иными словами, первостепенное значение имеют солидарность и согласие среди известных и уважаемых в нашем обществе людей. Они должны подавать пример и говорить о действительно больших и созидательных темах, способствующих укреплению единства нации, правильному воспитанию подрастающего поколения".Касым-Жомарт Токаев

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Ранее Токаев заявил, что, живя лишь прошлым, невозможно создать по-настоящему цивилизованную страну.

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