Названы черты характера, которые мешают представителям разных знаков зодиака

Каждый человек может работать над собой: исправлять ошибки и бороться с плохими привычками. Астрологи озвучили черты характера представителей зодиакальных знаков, на которые стоит обратить внимание, передает Zakon.kz.

Овен

Нетерпеливость

Овнам удается с легкостью заводить новые знакомства и строить отношения. Они хотят брать от жизни все. Однако Овны хотят получить желаемое сразу. Если у них что-то не получается, то они сильно раздражаются. В такие моменты достанется всем окружающим, пишет wday.ru.

Совет: хотите быть счастливыми — наслаждайтесь каждым моментом и развивайте терпение к себе и людям вокруг.

Телец

Упрямство

Тельцы - дружелюбные, мягкие, заботливые. С ними всегда тепло и уютно. Однако их самые близкие люди, да и они сами, знают, что так бывает далеко не всегда. Об их плохом настроении можно смело слагать легенды. Причем чаще всего оно бывает из-за банального упрямства. Вот решили они, что нужно поступать так, а не иначе, и все. Любые доказательства обратного будут тщетны.

Совет: будьте открыты к мнению других, ведь в них тоже может быть истина.

Близнецы

Двойственность

Представители Близнецов оправдывают название их знака зодиака. В них живут два противоположных человека, так что сейчас они могут быть веселы и общительны, а через час грустны и погружены в себя. Эта двойственность натуры и мешает им принимать решения, достигать своих целей и просто жить счастливо.

Совет: всеми силами старайтесь развивать в себе положительные черты характера. Пребывайте в приятном расположением духа.

Рак

Ранимость

Раки не всегда чувствуют себя нужными и счастливыми. И все дело в излишней эмоциональности и ранимости. Стоит кому-то что-то сказать, как представители Рака берут эти слова на свой счет. Они долгое время переживают по этому поводу.

Совет: будьте более независимыми и сильными, учитесь не принимать все близко к сердцу.

Лев

Зависимость от мнения окружающих

Львы любят находиться в центре внимания и нравиться окружающим. Им крайне важно выделяться их толпы. Причем не все рожденные под этим знаком Зодиака отличаются высокомерием и тщеславием. Зато большинство страдают от того, что о них подумают окружающие.

Совет: оставайтесь собой и поверьте, что большинство людей не представляют свою жизнь без вашего окружения.

Дева

Обидчивость

Рожденные под созвездием Девы обычно производят впечатление спокойных и гармоничных людей. Причем с виду их темперамент кажется даже холодным. Чаще всего они таят в себе обиду. Это мешает им жить здесь и сейчас.

Совет: проговаривайте все, что вам не нравится сразу, ничего не копите в себе, будьте свободными.

Весы

Мнительность

Весы часто думают дважды перед тем, как что-то сделать, будто взвешивая каждый свой шаг на чашах весов. Они порождают в себе множество страхов и даже мнительность. Над этим, конечно, нужно серьезно работать.

Совет: относитесь к жизни проще и легче, не бойтесь совершать ошибки. Не бойтесь провалов, которые делают человека сильнее.

Скорпион

Противоречивость

Сегодня Скорпионы кажутся общительными и добродушными, а завтра станут неразговорчивыми и даже жесткими. Такая противоречивость натуры может не нравиться и им самим. Но вот побороть ее представителям этого знака может быть крайне сложно.

Совет: старайтесь не зацикливаться на удачах и неудачах, друзьях и недругах. Жизнь разнообразна, а быть хорошим человеком намного приятнее.

Стрелец

Идеалистичность

Стрельцы умеют ценить то, что имеют, радоваться мелочам и не зацикливаться на трудностях. Однако нет предела совершенству. Стрельцам есть над чем работать. А особенно над манерой идеализировать все вокруг, а потом, столкнувшись с суровой реальностью, пусть и ненадолго, но расстраиваться.

Совет: напоминайте себе о том, что мир не может быть идеальным, но, несмотря на это, он все равно прекрасен.

Козерог

Консервативность

Козероги отличаются терпеливостью и выносливостью. Может показаться, что с такими чертами характера они могут легко и быстро построить себе желанную жизнь. Однако это не совсем так. Есть у представителей этого знака и то, что мешает им двигаться вперед, навстречу счастью. Это консервативность.

Совет: не бойтесь нового. Порой неизвестность открывает в себе много интересных путей и границ.

Водолей

Мечтательность

Представителей Водолея можно смело назвать самыми коммуникабельными и общительными из всех знаков Зодиака. У них всегда много друзей и знакомых. Они никогда не остаются по жизни одни. Чтобы чувствовать себя тотально счастливыми, им порой стоит чаще приземляться, а не витать в облаках в мечтах и иллюзиях.

Совет: больше действуйте, а не фантазируйте. Продумайте план и двигайтесь к цели здесь и сегодня, а не завтра или когда-нибудь потом.

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Рыбы

Непостоянство

Рыбы — хорошие психологи, но для других людей, а не себя. В своих мыслях и чувствах представителям этого знака бывает разобраться крайне сложно. Осложняет ситуацию и тот факт, что Рыбы порой сами не знают, что им нужно. Непостоянство мешает им чувствовать себя счастливыми.