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Астролог назвала неблагоприятные даты для свадьбы этим летом

лето, астролог Фото: pixabay
Астролог Анастасия Широкова рассказала о четырех периодах летом 2022 года. Эти даты не подходят для заключения брачного союза. Первый из них — до 16 июня, когда отвечающая за любовь планета Венера переживает соединение с Юпитером, передает Zakon.kz.
Венера как бы намекает нам, что неосторожные, резкие и неожиданные прыжки в брачную тему могут обернуться последующей мучительной расплатой, — объяснила эксперт. Не стоит выбирать эти даты тем, кто принял скоропалительное решение о свадьбе. Астролог Анастасия Широкова

Звезды предупреждают: необдуманные шаги могут обернуться печальными последствиями. Однако влюбленным, которые давно запланировали торжество на эти дни, не стоит беспокоиться, пишет 5-tv.ru.

Второй период — с 27 июня по 3 июля. В это время Солнце соединится с Черной Луной. Такое сочетание сулит не самые радужные перспективы для новобрачных.

Странное, неприятное планетарное ядро, функционально работающее против любых семейных тем. Ведь светила относятся к гендерным планетам.Анастасия Широкова

По словам астролога, это соединение может обернуться проблемами в семейно-родовой сфере. Основную роль здесь играют светила. Они олицетворяют мать и отца.

Третий период — с 27 по 31 июля. Между Венерой и Черной Луной выстроятся не лучшие отношения.

Ситуацию усугубит нежелание Луны сотрудничать с Юпитером, что обещает серьезные проблемы в сердечных делах. Анастасия Широкова

Четвертый неблагоприятный для брака период — с 7 по 14 августа. В это время произойдет встреча Луны с Плутоном, а Венера будет пребывать в оппозиции с планетой разрушений Плутоном.

Астролог отметила, что счастье пары не всегда зависит от даты их бракосочетания. Она уточнила, что для крепкого союза гораздо важнее совместимость партнеров, а не положение светил.

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