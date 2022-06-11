Астролог назвала неблагоприятные даты для свадьбы этим летом
Венера как бы намекает нам, что неосторожные, резкие и неожиданные прыжки в брачную тему могут обернуться последующей мучительной расплатой, — объяснила эксперт. Не стоит выбирать эти даты тем, кто принял скоропалительное решение о свадьбе. Астролог Анастасия Широкова
Звезды предупреждают: необдуманные шаги могут обернуться печальными последствиями. Однако влюбленным, которые давно запланировали торжество на эти дни, не стоит беспокоиться, пишет 5-tv.ru.
Второй период — с 27 июня по 3 июля. В это время Солнце соединится с Черной Луной. Такое сочетание сулит не самые радужные перспективы для новобрачных.
Странное, неприятное планетарное ядро, функционально работающее против любых семейных тем. Ведь светила относятся к гендерным планетам.Анастасия Широкова
По словам астролога, это соединение может обернуться проблемами в семейно-родовой сфере. Основную роль здесь играют светила. Они олицетворяют мать и отца.
Третий период — с 27 по 31 июля. Между Венерой и Черной Луной выстроятся не лучшие отношения.
Ситуацию усугубит нежелание Луны сотрудничать с Юпитером, что обещает серьезные проблемы в сердечных делах. Анастасия Широкова
Четвертый неблагоприятный для брака период — с 7 по 14 августа. В это время произойдет встреча Луны с Плутоном, а Венера будет пребывать в оппозиции с планетой разрушений Плутоном.
Астролог отметила, что счастье пары не всегда зависит от даты их бракосочетания. Она уточнила, что для крепкого союза гораздо важнее совместимость партнеров, а не положение светил.