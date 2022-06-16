Токаев призвал не давать пути «языковым патрулям»

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая высказался о так называемых «языковых патрулях», которые требуют от людей говорить только на казахском языке, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства заявил, что пока есть казахское государство, будет и казахский язык. Не должно быть никаких сомнений на этот счет. В нашем государстве права ни одного гражданина по языковому признаку не должны нарушаться. Иначе в обществе могут возникнуть конфликты. Есть те, кто желает этого. Поэтому по вопросам языка мы должны проявить сдержанность, иначе это воспринимается внешним миром как отсутствие веры в наше будущее и даже слабость. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев При этом глава государства отметил, что все должны показать уважение к языку не словами, а делом. В особенности не давать пути таким радикальным проявлениям, как «языковые патрули». Они самые настоящие провокаторы, служат интересам других государств. Касым-Жомарт Токаев