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Пожар в многоэтажном доме Павлодара: мальчика доставили в больницу

Павлодар Фото: ДЧС Павлодарской области
16 июня в 16:04 произошел пожар на восьмом этаже в десятиэтажном доме по улице Ж. Мусы. В однокомнатной квартире на площади 6 кв. м горели деревянные конструкции балкона, домашние вещи, передает Zakon.kz.

Также на девятом этаже в однокомнатной квартире горела пластиковая балконная рама на площади 3 кв. м. На десятом этаже в однокомнатной квартире от воздействия высокой температуры оплавилась пластиковая балконная рама.

Представители газодымозащитной службы вскрыли входную металлическую дверь квартиры. В зале на кровати обнаружили мальчика 2015 года рождения. Он находился без сознания.

Старший пожарный-спасатель Дастан Сулейменов надел мальчику спасательное устройство «Фенист» и на руках вынес на улицу. Пострадавшего госпитализировали в детскую областную больницу.

Пожарные ДЧС Павлодарской области спасли троих детей и одного взрослого. В сопровождении пожарных эвакуировались 25 человек, из них 10 детей. Самостоятельно эвакуировались по лестничному маршу 15 человек.

В 16:38 пожар был ликвидирован. Причина пожара устанавливается. Были задействованы 28 человек личного состава и девять единиц техники ДЧС Павлодарской области, ЦМК, служб «102», «103». Мы призываем родителей не оставлять своих маленьких детей одних дома. ДЧС Павлодарской области
Ирина Лукичева
Павлодар Павлодарская область
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