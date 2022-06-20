Один дома в запертой квартире: что известно о состоянии мальчика, спасенного из пожара
Фото: Zakon.kz
16 июня в Павлодаре пожарный вынес из горящей квартиры семилетнего мальчика. Ребенок находился дома один в запертой квартире, сообщает Zakon.kz.
Тогда, по данным областного ДЧС, после того, как представители газодымозащитной службы вскрыли входную металлическую дверь квартиры, в зале на кровати они обнаружили мальчика 2015 года рождения. Он находился без сознания.
Старший пожарный-спасатель Дастан Сулейменов надел мальчику спасательное устройство «Фенист» и на руках вынес на улицу. Пострадавшего госпитализировали в детскую областную больницу.Пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В Управлении здравоохранения области рассказали о состоянии семилетнего ребенка.
Состояние ребенка средней тяжести, без ухудшения. Находится в соматическом отделении, лечение получает в полном объеме.Пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области
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