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Один дома в запертой квартире: что известно о состоянии мальчика, спасенного из пожара

ребенок пожар больница состояние Павлодар Фото: Zakon.kz
16 июня в Павлодаре пожарный вынес из горящей квартиры семилетнего мальчика. Ребенок находился дома один в запертой квартире, сообщает Zakon.kz.

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Тогда, по данным областного ДЧС, после того, как представители газодымозащитной службы вскрыли входную металлическую дверь квартиры, в зале на кровати они обнаружили мальчика 2015 года рождения. Он находился без сознания.

Старший пожарный-спасатель Дастан Сулейменов надел мальчику спасательное устройство «Фенист» и на руках вынес на улицу. Пострадавшего госпитализировали в детскую областную больницу.Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В Управлении здравоохранения области рассказали о состоянии семилетнего ребенка.

Состояние ребенка средней тяжести, без ухудшения. Находится в соматическом отделении, лечение получает в полном объеме.Пресс-служба Управления здравоохранения Павлодарской области
Анастасия Московчук
Павлодар
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