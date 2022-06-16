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Локи женится: Том Хиддлстон подтвердил свою помолвку

Объявил о помолвке Фото: Instagram/twhiddleston
Британский актер Том Хиддлстон, известный ролью Локи из киновселенной Marvel, подтвердил информацию о помолвке со своей избранницей Зави Эштон, сообщает Zakon.kz.

Об этом артист рассказал в интервью LA Times.

Информация о помолвке появилась в марте 2022 года, когда на безымянном пальце Эштон заметили кольцо с бриллиантом. Хиддлстон подтвердил, что они готовятся к свадьбе. Комментируя свою помолвку, звезда Marvel сказал, что он «очень счастлив».

Хиддлстон и Эштон познакомились в 2019 году во время работы над постановкой «Предательство», где они играли мужа и жену. Актерам сразу же приписали роман, но слухи об их отношениях подтвердились спустя два года, в сентябре 2021-го, когда целующуюся пару засняли папарацци. Вскоре после этого Хиддлстон и Эштон вместе вышли в свет. До этого актер встречался с певицей Тейлор Свифт.

Хиддлстон обрел мировую популярность, появившись на экране в роли коварного и хитроумного Локи в фильме «Тор», основанном на комиксах Marvel. Персонаж настолько понравился зрителям, что в дальнейшем появился в картинах «Мстители», «Тор 2: Царство тьмы», «Тор: Рагнарек», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». Герой также получил собственный сериал, созданный для стримингового сервиса Disney+. Не так давно начались съемки второго сезона.

Айсулу Омарова
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