Дело Стати: Суд Нидерландов снял арест с акций KMG Kashagan B.V. на $5,2 млрд

14 июня 2022 года Апелляционный суд Гааги снял арест с акций KMG Kashagan B.V., принадлежащих ФНБ «Самрук-Казына», наложенный Анатолом и Габриэлем Стати (Стати) в попытке привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное против Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В мае 2019 года, когда был наложен арест, стоимость этих акций оценивалась в 5,2 млрд USD, передает пресс-служба МИД РК.

Апелляционный суд Гааги постановил, что акции пользуются иммунитетом от принудительного исполнения на основании международного обычного права.

В частности, суд определил, что акции «Самрук-Казына» в KMG Kashagan B.V. должны считаться «имуществом» Республики Казахстан для целей ст. 19(c) Конвенции ООН, поскольку Стати не удалось представить «правдоподобные» доказательства того, что акции не имеют общественной цели. В этом контексте суд учел миссию «Самрук-Казына» по повышению национального благосостояния Республики Казахстан.

Суд также обязал Стати оплатить расходы и судебные издержки.

Данное решение следует за решением Верховного суда Нидерландов, вынесенным в декабре 2021 года, об отмене признания арбитражного решения, полученного Стати мошенническим путем.

Это значительная победа для Казахстана, его народа и еще одно поражение для Стати. Министр юстиции РК Канат Мусин

Помимо этого, 13 июня 2022 года Брюссельский суд первой инстанции вынес решение, позволяющее Республике Казахстан продолжить рассмотрение иска о возмещении ущерба Стати за неправомерно наложенный арест на активы Национального фонда Казахстана.

Это решение стало следствием решения Апелляционного суда Брюсселя от 16 ноября 2021 года, который подтвердил, что инвестиции Стати в Казахстан были сделаны недобросовестно, и что арбитражное решение, вынесенное Стати в 2013 году, было получено мошенническим путем. Суд также постановил, что Стати намеренно ввели в заблуждение шведские суды во время процессов по аннулированию арбитражного решения.

Мы не сомневались, что арест акций в KMG Kashagan B.V., который был получен без уведомления казахстанской стороны, изначально был незаконным. Теперь это подтверждено судом, арест снят, справедливость восторжествовала. Советник премьер-министра РК Марат Бекетаев

Суд назначил трехдневное судебное разбирательство на октябрь 2023 года для установления суммы ущерба, которую Стати должны выплатить Казахстану, а также установил процессуальный календарь для Республики Казахстан и Национального банка Республики Казахстан для представления своих доказательств.