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На АЗС в Косшы произошел пожар

Пожар в Косшы Фото: кадр из видео
Пожарные потушили возгорание газовоздушной смеси на АГЗС в городе Косшы, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 16 июня, в 17:20 из-за того, что сработал клапан избыточного давления, произошло стравливание газовоздушной смеси с дальнейшим ее воспламенением на площади 5 кв. м.

Возгорание локализовано в 18:00, ликвидировано в 18:15. Жертв и пострадавших нет. Расстояние до места выезда от пожарного поста №34 составляет 20 км. Причина возгорания устанавливается. Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

В тушении участвовали сотрудники ДЧС Акмолинской области, Нур-Султана и пожарный пост Косшы – всего 21 человек и пять единиц техники.

Константин Вноровский
Акмолинская область Косшы
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