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Происшествия

Взрыв на АЗС в Кульсары: двое погибших, 14 пострадавших

Взрыв на АЗС в Атырауской области , фото - Новости Zakon.kz от 30.05.2025 20:18 Фото очевидцев
Взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием произошел в пятницу на территории газозаправочной станции в городе Кульсары Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.

"Инцидент произошел по проспекту Махамбета Отемисулы. В результате взрыва пострадали три одноэтажных строения, газозаправочная станция и расположенное позади двухэтажное здание", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадали 14 человек, двое из них скончались.

На месте происшествия работают 60 сотрудников ДЧС и Национальной гвардии, задействовано 10 единиц техники. Проводятся работы по тушению пожара, охлаждению газовоза, эвакуации людей и локализации очагов возгорания.

Причина инцидента и площадь возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших при взрыве. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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