Взрыв на АЗС в Кульсары: двое погибших, 14 пострадавших
Фото очевидцев
Взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием произошел в пятницу на территории газозаправочной станции в городе Кульсары Атырауской области, сообщает Zakon.kz.
Об этом сообщила пресс-служба Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
"Инцидент произошел по проспекту Махамбета Отемисулы. В результате взрыва пострадали три одноэтажных строения, газозаправочная станция и расположенное позади двухэтажное здание", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадали 14 человек, двое из них скончались.
На месте происшествия работают 60 сотрудников ДЧС и Национальной гвардии, задействовано 10 единиц техники. Проводятся работы по тушению пожара, охлаждению газовоза, эвакуации людей и локализации очагов возгорания.
Причина инцидента и площадь возгорания устанавливаются.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших при взрыве.
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