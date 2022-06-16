Олжасу Сулейменову вручили орден Почетного легиона

Известного казахстанского поэта, писателя и общественного деятеля Олжаса Сулейменова наградили Орденом Почетного легиона Франции в офицерском звании, сообщает Zakon.kz.

Награждение состоялось в Центре сближения культур Алматы.

Вручил орден Чрезвычайный и полномочный посол Дидье Канесс. Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон подписал указ о награждении еще 7 марта 2022 года.

Позвольте мне в нескольких словах отметить ваши выдающиеся заслуги. Вы, несомненно, уважаемый Олжас-ага, являетесь выдающейся личностью в мире культуры сегодняшнего Казахстана. Знаменитый поэт и писатель, вы также известны своей неизменной приверженностью к сохранению мира, продвижению гуманистических ценностей и защите окружающей среды. Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Республике Казахстан Дидье Канесс

Посол также напомнил, что многие произведения поэта регулярно публиковались во Франции.

Олжас Сулейменов ответно поблагодарил французскую сторону и упомянул экс-президента Франции Франсуа Миттерана, который в 1993 году сделал в Алматы получасовую остановку, чтобы также вручить поэту Орден Почетного легиона, но немного другого статуса.

Мои друзья знают, что я никогда не ношу на груди ордена, у меня их штук десять, но не таких, конечно, великих, как Орден Почетного легиона. Олжас Сулейменов

Фото: Мадина Алимханова

Орден Почетного легиона — французский национальный орден, учрежденный Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру рыцарских орденов. Принадлежность к ордену является высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Прием в члены ордена осуществляется за выдающиеся военные или гражданские заслуги президентом Французской Республики, который является по должности Великим магистром ордена.