Ситуация в Украине: статус кандидата в члены Евросоюза и слова Пескова о мобилизации

Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Путин не будет объявлять о мобилизации на завтрашнем выступлении на ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украина может и должна победить, а Британия не откажется от обязательств перед Киевом, пока этого не произойдет — глава МИД Великобритании.

Проект мирного договора между Украиной и Россией был согласован в апреле на 75%, сказал глава переговорной группы РФ Владимир Мединский.

В Белом доме заявили, что конфликт в Украине в конечном итоге должен быть урегулирован дипломатическим путем.

Франция и ФРГ не будут вести переговоры с Россией вместо Украины, заявил Макрон.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что темп военных действий в Украине объясняется стремлением максимально сберечь жизни людей.

Власти США выясняют, каким образом электронные компоненты американского производства оказались установлены на российской военной технике, пишет The Washington Post.