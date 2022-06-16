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Ситуация в Украине: статус кандидата в члены Евросоюза и слова Пескова о мобилизации

Ситуация в Украине 16 июня Фото: Instagram/zelenskiy_official
Власти США выясняют, как электронные компоненты американского производства оказались в российской военной технике. Франция и ФРГ не собираются вести переговоры с Россией вместо Украины, передает Zakon.kz.

  • Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

  • Путин не будет объявлять о мобилизации на завтрашнем выступлении на ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

  • Украина может и должна победить, а Британия не откажется от обязательств перед Киевом, пока этого не произойдет — глава МИД Великобритании.

  • Проект мирного договора между Украиной и Россией был согласован в апреле на 75%, сказал глава переговорной группы РФ Владимир Мединский.

  • В Белом доме заявили, что конфликт в Украине в конечном итоге должен быть урегулирован дипломатическим путем.

  • Франция и ФРГ не будут вести переговоры с Россией вместо Украины, заявил Макрон.

  • Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что темп военных действий в Украине объясняется стремлением максимально сберечь жизни людей.

  • Власти США выясняют, каким образом электронные компоненты американского производства оказались установлены на российской военной технике, пишет The Washington Post.

  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания глав минобороны стран Альянса в Брюсселе пояснил, что будет увеличено присутствие сил НАТО на восточном фланге Альянса. Он подтвердил, что организация уже удвоила боевые группировки в последние месяцы.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине НАТО Макрон Эмманюэль Столтенберг Йенс Великобритания США Франция
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