Ситуация в Украине: статус кандидата в члены Евросоюза и слова Пескова о мобилизации
Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Киеве, заявил, что Франция, Германия, Италия и Румыния выступают за немедленное предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.
Путин не будет объявлять о мобилизации на завтрашнем выступлении на ПМЭФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Украина может и должна победить, а Британия не откажется от обязательств перед Киевом, пока этого не произойдет — глава МИД Великобритании.
Проект мирного договора между Украиной и Россией был согласован в апреле на 75%, сказал глава переговорной группы РФ Владимир Мединский.
В Белом доме заявили, что конфликт в Украине в конечном итоге должен быть урегулирован дипломатическим путем.
Франция и ФРГ не будут вести переговоры с Россией вместо Украины, заявил Макрон.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что темп военных действий в Украине объясняется стремлением максимально сберечь жизни людей.
Власти США выясняют, каким образом электронные компоненты американского производства оказались установлены на российской военной технике, пишет The Washington Post.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания глав минобороны стран Альянса в Брюсселе пояснил, что будет увеличено присутствие сил НАТО на восточном фланге Альянса. Он подтвердил, что организация уже удвоила боевые группировки в последние месяцы.