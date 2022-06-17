СМИ: Китайский радиотелескоп FAST, возможно, услышал внеземные сигналы

Китайские астрономы сообщили о возможном обнаружении внеземных цивилизаций, сигналы от которых ранее зафиксировал крупнейший в мире радиотелескоп FAST, сообщает Zakon.kz.

При анализе данных, собранных в 2020 и 2022 годах китайским радиотелескопом FAST, ученые выявили два набора подозрительных сигналов. Дальнейшие исследования прояснят, следует ли исключать возможность их принадлежности к внеземным цивилизациям или нет, передает Futurism.

Вероятность того, что нам удалось обнаружить настоящий сигнал от внеземной цивилизации, очень высока. Но также этот радиосигнал может быть обычной радиопомехой или чем-нибудь еще. Нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что это сигнал от инопланетян, или наоборот исключить такую возможность. Главный научный сотрудник команды исследования внеземных цивилизаций Пекинского педагогического университета Чжан Тунцзе

Однако Тунцзе тут же не исключил, что сигналы могли быть связаны с радиопомехами. При этом он отметил, что, для того чтобы подтвердить или исключить такую вероятность, необходимо время для проведения дополнительных исследований.

«Китайский небесный глаз» будет повторять наблюдения за уже обнаруженными подозрительными сигналами для дальнейшей проверки новых сигналов.

При этом подчеркивается мощность радиотелескопов типа FAST. Отмечено, что в поисках внеземных цивилизаций человек на протяжении многих лет использовал различные методы. Среди них – поиск сигналов электромагнитных волн из космоса, которые не совпадают ни с чем уже известным.

В 2019 году астрономы заметили узкополосный сигнал, направленный на Землю от Проксимы Центавра, который являлся многообещающим сигналом-кандидатом, однако впоследствии было доказано, что его источником были земные радиопомехи. В 2011-2014 годах ученые обнаружили необычные сигналы, источником которых оказалась микроволновая печь.