Наука и технологии

Китайские астрономы объявили "охоту" на инопланетян

Фото: pixabay
Ученые из Поднебесной проверили одну из самых перспективных планетных систем на наличие сигналов внеземных цивилизаций. Поиск вели с помощью радиотелескопа FAST диаметром 500 м – самого чувствительного инструмента в мире, сообщает Zakon.kz.

Команда под руководством Гуан-Юаня Суна из Дэчжоуского университета провела наблюдения системы TRAPPIST-1, расположенной всего в 40 световых годах от нашей планеты и содержащей семь каменистых планет размером с Землю, пишет портал arXiv.

Ученые просканировали диапазон 1,05-1,45 ГГц с рекордным спектральным разрешением, что позволило бы уловить чрезвычайно слабые сигналы искусственного происхождения.

"Мы искали очень узкие радиочастоты, которые могли бы изменяться со временем из-за движения планет. Такие сигналы невозможно объяснить природными процессами", -– объяснили исследователи.

Однако анализ данных не выявил убедительных признаков инопланетных сигналов. Несмотря на это, по мнению экспертов, работа имеет важное значение: она ставит новые ограничения на наличие радиоизлучающих цивилизаций в системе TRAPPIST-1 и демонстрирует возможности современной программы поиска внеземного разума (SETI).

Ранее сообщалось, что космический аппарат Psyche, запущенный NASA в октябре 2023 года к богатому металлами астероиду Психея, сделал редкий снимок Земли и Луны из глубин космоса.

