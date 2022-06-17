Мальчик ушел искать овец в Костанайской области: его нашли через 20 часов
Фото: пресс-служба ДП Костанайской области
Девятилетний мальчик пропал в Костанайской области 16 июня с полевого стана, где находился вместе с родителями, которые занимаются выпасом скота, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы полиции региона, утром 16 июня с территории крестьянского хозяйства ушла отара овец.
Родители стали искать животных, сын находился с ними. Они не заметили, как ребенок ушел в другом направлении и пропал из виду.
К сожалению, самостоятельные поиски не привели к успеху. Вечером родители обратились в полицию.
В поисковых мероприятиях участвовали сотрудники полиции, ДЧС и волонтеры – более 200 человек. Были обследованы территории близлежащих поселков, пойма реки, применялась специальная техника, служебно-розыскные собаки. Также использовали дрон. Пресс-служба ДП Костанайской области
Мальчика нашли рано утром 17 июня в трех километрах от села Молокановка. Это почти 10 километров от места его пропажи.
Мальчик рассказал, что пошел в направлении стана и заблудился. Шел по полю, потом уснул. Поиски ребенка продолжались более 20 часов.Пресс-служба ДП Костанайской области
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