Ночь искали спасатели пропавшего пастуха в Актюбинской области
Фото: пресс-служба МЧС РК
Вчера утром в Темирском районе Актюбинской области с зимовки "Молбай" мужчина вышел на выпас скота и пропал, сообщает Zakon.kz.
Вечером за помощью к спасателям обратились родственники.
"Сегодня утром спасатели МЧС в степи в 18 км от зимовки нашли пропавшего, согрели горячим чаем, после чего доставили его в зимовку. В медицинской помощи он не нуждался", – говорится в сообщении.
Ранее спасатели помогли котенку в Астане.
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