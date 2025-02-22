Ночь искали спасатели пропавшего пастуха в Актюбинской области

Фото: пресс-служба МЧС РК

Вчера утром в Темирском районе Актюбинской области с зимовки "Молбай" мужчина вышел на выпас скота и пропал, сообщает Zakon.kz.

Вечером за помощью к спасателям обратились родственники. "Сегодня утром спасатели МЧС в степи в 18 км от зимовки нашли пропавшего, согрели горячим чаем, после чего доставили его в зимовку. В медицинской помощи он не нуждался", – говорится в сообщении. Ранее спасатели помогли котенку в Астане.

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