Российские вузы исключили из Болонской системы образования: как это отразится на казахстанских магистрантах

Российские вузы исключили из Болонской системы образования. Как это отразится на процедуре признания диплома в Казахстане после окончания магистратуры в российском вузе в 2023 году? Такой вопрос был задан на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

Также был задан вопрос о возможном возникновении трудностей либо непризнании российских дипломов магистров.

На что в МОН РК ответили, что процедура признания документов об образовании является государственной услугой и регулируется Правилами признания и нострификации документов об образовании.

Там отметили, что в настоящее время в действующие правила вносятся изменения. Эту государственную услугу оказывает Центр Болонского процесса и академической мобильности.

Так, согласно пункту 1 Правил, признанию подлежат зарубежные документы об основном среднем, общем среднем, техническом и профессиональном, послесреднем, высшем и послевузовском образовании лиц, получивших образование в других государствах, в международных или иностранных учебных заведениях (их филиалах).

В Казахстане процедура признания проводится на основании международных и национальных нормативных актов. РК является подписантом Конвенции по признанию квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе – Лиссабонская конвенция.

С момента ратификации Казахстан соблюдает все параметры реализации принципов данной Конвенции. Россия также является страной-участником Лиссабонской конвенции о признании квалификации высшего образования с 1 июля 2000 года.

Как отметили в МОН, в настоящее время документы об образовании, выданные организацией образования РФ, подлежат прохождению процедуры признания на территории РК.