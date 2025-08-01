Распределение после вуза возвращают в России: как это отразится на студентах-казахстанцах

Студентов их Казахстана, обучающихся в РФ, а также их родителей, могут коснуться поправки в российское законодательство об образовании. Там планируют вернуть распределение, т.е. обязательную отработку в госсекторе в течение трех лет после окончания вуза. Подробности – в статье Zakon.kz.

Многие мамы и папы нынешних студентов наверняка помнят эту практику времен Союза. Студент после окончания института или университета должен был отработать некоторое время в определенной организации – по направлению.

Затем эти правила отменили. Однако сейчас в России задумали возродить: мол, кадров не хватает, лишь треть, например, выпускников-медиков работает по специальности. Ну, решили – и решили, их внутреннее дело. Казалось бы.

Однако так получается, что эта затея прямо касается многих граждан из других стран, которые учатся в РФ. Таких, вообще, немало: ведь российское высшее образование традиционно ценится. Сейчас в РФ насчитывается примерно 400 тысяч иностранных студентов, и больше всего – около 60 тысяч – из Казахстана.

Часть из них обучается за счет российского бюджета, т.н. квоты (согласно пункту 3 статьи 78 Федерального закона РФ №273-ФЗ "Об образовании в РФ"). Вот их-то и затронут нововведения.

Поправки в Закон об образовании относительно обязательной отработки поступили в профильный комитет Государственной думы РФ еще в начале 2025 года. В мае ГД предварительно одобрила проект, но потребовала доработать документ, параллельно НПА выставили для публичного обсуждения.

17 июля публичное обсуждение завершилось, и предложение получило следующий вид. Студенты-бюджетники, окончившие вуз по медицинской специальности (начать реформу решили с них, в перспективе – педагоги, юристы, работники творческих профессий), должны отработать три года в государственных медучреждениях либо частных, но входящих в систему обязательного медстрахования.

Иначе они не будут допущены к периодической аккредитации (раз в пять лет), без которой попросту не смогут трудоустроиться по специальности. Кстати, в первоначальном варианте законопроекта была другая санкция – штраф-компенсация в двойном размере затрат государства на обучение.

Логика законодателей понятна. Человек, получивший образование за бюджетный счет, должен поработать по профессии, особенно когда в данной сфере нехватка кадров. Проблема в том, что отрабатывать придется, скорее всего, в глубинке – где кадров как раз и не хватает. А это, конечно, выпускников не воодушевляет.

Тем более что "на бюджете" учатся, как правило, самые знающие и способные, прошедшие строгий конкурс студенты. Вот этих лучших, получается, и отправят на периферию участковыми терапевтами. Тогда как в ординатуру – чтобы получить специализацию и лечить людей от разных болезней – будут поступать "платники", которые не смогли пройти отбор на бюджетные места.

Кроме того, критики реформы – а таковых достаточно – говорят, что сравнение с практикой распределения в СССР не совсем корректно. Грубо говоря, тогда была политика "кнута и пряника". Молодого специалиста отправляли из университетских центров в провинцию, но при этом, например, давали квартиру.

Сейчас это, скажем так, маловероятно.

Наконец, не допускать выпускников к профессиональной деятельности в условиях, когда кадров и так не хватает, идея, мягко говоря, противоречивая. Впрочем, их дело. А вот что касается казахстанцев.

Студенты обеспокоены, что из-за поправок они не смогут завершить образование, как предполагали изначально. Кто-то поехал на учебу за границу, чтобы вернуться обратно, у кого-то – другие планы, но никто, убежден, не планировал на три года осесть в далекой деревне.

Какие теперь могут быть варианты? Перевестись в отечественный вуз, сдав разницу, пока не поздно. Ну, или рискнуть доучиться в российском вузе, чтобы затем возвратиться домой, надеясь на то, что неотработка в РФ не повлияет на профессиональную деятельность в РК.

К тому же аккредитации в Казахстане подлежат лишь медицинские организации, а не медицинские работники. Для специалистов же предусмотрены сертификация (раз в пять лет) и аттестация (для руководителей и замов, раз в три года) согласно статьям 25, 26 и 27 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Ну и вообще, разные не только терминологии, но и юрисдикции...

Есть еще одно обнадеживающее обстоятельство. Вышеупомянутые изменения и дополнения, если их примут, вступят в силу с 1 марта 2026 года. И, возможно, тех, кто учится сейчас, не затронут. Ведь закон (усиливающий ответственность), как известно, обратной силы не имеет. С другой стороны, не исключено, в новой версии поправок потому и отказались от первоначальной идеи штрафов, что усиление санкций противоречит данной норме (Конституция РФ, статья 54), тогда как изменение правил подтверждения профессиональной квалификации – ничуть.

А вот будущим студентам, которые сейчас выбирают альма-матер в другой стране, есть о чем задуматься.