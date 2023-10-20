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Спикер Мажилиса предложил ужесточить требования к выдаче кредитов в Казахстане

Спикер Мажилиса предложил ужесточить требования к выдаче кредитов в Казахстане Фото: pixabay
Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов на парламентских слушаниях указал на необходимость на законодательном уровне ужесточить требования к выдаче кредитов в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Кошанов озвучил причины закредитованности казахстанцев.  

"В чем причина сложившейся ситуации? Думаю, определенную роль играют и финансовые организации. Здесь и манящая реклама со стороны финансовых институтов. Легкость и доступность самой процедуры получения кредитов. Задумайтесь, сегодня онлайн-кредит могут оформить даже 14-16-летние подростки. Для этого нужны лишь смартфон и интернет. Разве в таком возрасте возможно нести финансовую ответственность? Как результат – за них потом эти кредиты выплачивают родители, бабушки и дедушки",– сказал председатель Мажилиса.

По его словам, люди стали бездумно брать кредиты. Иногда на абсолютно не нужные вещи.

"Обычной практикой стало наличие двух и более кредитов. Затем, чтобы хоть как-то выбраться из этой кабалы, люди вынуждены вновь и вновь обращаться к банкам за новыми кредитами, чтобы закрыть предыдущие. Таких примеров немало. И тут напрашивается вопрос: "Как банки выдают такие кредиты, зная, что еще не закрыты прежние?". Более того, практика показывает, что люди не вникают в условия банковских договоров. Все эти необдуманные действия позже приводят к разводам, алкоголизму, суицидам, лудомании", – указал спикер Мажилиса.

Ерлан Кошанов предложил на законодательном уровне ужесточить требования к выдаче кредитов.

"Надо запретить выдавать кредиты неплатежеспособным гражданам. Жестче регламентировать онлайн-кредитование. Пересмотреть кабальные условия предоставления кредитов. Важно снизить предельную ставку вознаграждения на кредиты физлицам. Ввести полный запрет на продажу этих кредитов коллекторским организациям. Нельзя допускать, чтобы семьи, имеющие несовершеннолетних детей, оставались на улице, потеряв единственное жилье. Поэтому сегодня следует предметно обсудить меры по снижению закредитованности населения и прийти к конкретным решениям", – резюмировал спикер Мажилиса.

19 апреля Касым-Жомарт Токаев заявил, что люди чаще стали брать потребительские кредиты для покрытия текущих расходов в условиях роста цен.

Что делать казахстанцам, у которых растет долг по займу, можно узнать здесь

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