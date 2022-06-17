Советы юриста: можно ли нанять иностранного работника
Да, граждане иностранных государств могут быть работниками в казахстанских юридических лицах при наличии разрешения на работу и рабочей визы. Юрист Таир Культелеев
Исключения из данного правила составляют:
первые руководители и их заместители юридических лиц со 100% иностранным участием;
руководители филиалов и представительств иностранных компаний;
граждане стран-членов ЕАЭС, особые категории иностранных граждан.
Для непрерывного пребывания на территории Казахстана иностранный гражданин должен пройти процедуру регистрации и получить разрешение на временное проживание в миграционных органах Казахстана.
Регистрация работника должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней с момента пересечения Государственной границы Казахстана. Все регистрационные процедуры в отношении таких лиц осуществляются при въезде в пунктах погранично-паспортного контроля.
Помимо этого, принимающая казахстанская сторона обязана уведомить миграционную службу о прибытии иностранца в Казахстан. Сделать это необходимо в течение трех рабочих дней с даты въезда иностранца.
Уведомление можно подать несколькими способами:
онлайн, через визово-миграционный портал vmp.gov.kz;
в бумажном виде, непосредственно в миграционную службу;
электронно, через информационную систему eqonaq.kz.
Специалист также рассказал, как оформить трудовые отношения с иностранным работником.
Для оформления трудовых отношений с работником (в том числе с первым руководителем) ТОО, а также с руководителями казахстанских филиалов и представительств иностранных компаний, необходимо заключить трудовой договор, который должен соответствовать требованиям Трудового кодекса. Для автоматизации учета трудовых договоров, трудовой деятельности и численности работников в Казахстане создана Единая система учета трудовых договоров (ЕСУТД). Сведения о заключении трудового договора вносятся в ЕСУТД в установленные законодательством сроки.Таир Культелеев
После заключения трудового договора у организации в отношении работника возникают все права и обязанности работодателя, установленные законодательством Казахстана, в том числе обязанности по выплате работнику заработной платы.
При этом следует учитывать следующее:
Работнику потребуется пройти процедуру регистрации в Казахстане с присвоением ему ИИН.
Заработная плата работнику должна начисляться и выплачиваться только в национальной валюте – тенге, а ее размер не должен быть ниже минимальной заработной платы, установленной законодательством РК на соответствующий календарный год.
Минимальный размер заработной платы в 2022 году составляет 60 тысяч тенге (около 138 долларов по курсу 432 тенге за 1 доллар).
Кроме того, на работника будут распространяться положения законодательства Казахстана о социальном обеспечении, включая обязательное социальное страхование и обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), а также отчисление пенсионных выплат.