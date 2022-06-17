Советы юриста: можно ли нанять иностранного работника

Можно ли нанять иностранного работника и как оформить его въезд и пребывание в Казахстане? На этот вопрос ответил руководитель филиала AEQUITAS в МФЦА Таир Культелеев, передает Zakon.kz.

Да, граждане иностранных государств могут быть работниками в казахстанских юридических лицах при наличии разрешения на работу и рабочей визы. Юрист Таир Культелеев

Исключения из данного правила составляют:

первые руководители и их заместители юридических лиц со 100% иностранным участием;

руководители филиалов и представительств иностранных компаний;

граждане стран-членов ЕАЭС, особые категории иностранных граждан.

Для непрерывного пребывания на территории Казахстана иностранный гражданин должен пройти процедуру регистрации и получить разрешение на временное проживание в миграционных органах Казахстана.

Регистрация работника должна быть осуществлена в течение 30 календарных дней с момента пересечения Государственной границы Казахстана. Все регистрационные процедуры в отношении таких лиц осуществляются при въезде в пунктах погранично-паспортного контроля.

Помимо этого, принимающая казахстанская сторона обязана уведомить миграционную службу о прибытии иностранца в Казахстан. Сделать это необходимо в течение трех рабочих дней с даты въезда иностранца.

Уведомление можно подать несколькими способами:

онлайн, через визово-миграционный портал vmp.gov.kz;

в бумажном виде, непосредственно в миграционную службу;

электронно, через информационную систему eqonaq.kz.

Специалист также рассказал, как оформить трудовые отношения с иностранным работником.

Для оформления трудовых отношений с работником (в том числе с первым руководителем) ТОО, а также с руководителями казахстанских филиалов и представительств иностранных компаний, необходимо заключить трудовой договор, который должен соответствовать требованиям Трудового кодекса. Для автоматизации учета трудовых договоров, трудовой деятельности и численности работников в Казахстане создана Единая система учета трудовых договоров (ЕСУТД). Сведения о заключении трудового договора вносятся в ЕСУТД в установленные законодательством сроки. Таир Культелеев

После заключения трудового договора у организации в отношении работника возникают все права и обязанности работодателя, установленные законодательством Казахстана, в том числе обязанности по выплате работнику заработной платы.

При этом следует учитывать следующее:

Работнику потребуется пройти процедуру регистрации в Казахстане с присвоением ему ИИН. Заработная плата работнику должна начисляться и выплачиваться только в национальной валюте – тенге, а ее размер не должен быть ниже минимальной заработной платы, установленной законодательством РК на соответствующий календарный год.

Минимальный размер заработной платы в 2022 году составляет 60 тысяч тенге (около 138 долларов по курсу 432 тенге за 1 доллар).

Кроме того, на работника будут распространяться положения законодательства Казахстана о социальном обеспечении, включая обязательное социальное страхование и обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), а также отчисление пенсионных выплат.