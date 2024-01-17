Как заключается трудовой договор с иностранным работником при предоставлении персонала направляющей стороной принимающей стороне? На этот вопрос ответили в Министерстве труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

"Сторонами договора по предоставлению персонала, то есть, как направляющей, так и принимающей стороной, могут выступать филиалы или представительства иностранных юридических лиц, прошедшие учетную регистрацию в порядке, установленном законодательством РК", – говорится в ответе.

Если направляющая сторона (резидент) направляет работников к принимающей стороне, то с работниками направляющей стороны принимающая сторона трудовой договор не заключает.

Таким образом, трудовым законодательством не запрещено направление иностранного работника по договору на оказание услуг по предоставлению персонала направляющей стороной принимающей стороне.

Вместе с тем в Минтруда отметили, что выданное местным исполнительным органом разрешение на привлечение иностранной рабочей силы не подлежит передаче другим работодателям.

Ранее сообщалось, что в Казахстане работодателей освободят от предоставления письменной информации по вакансиям.