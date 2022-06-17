Касым-Жомарт Токаев встретился с Рустамом Миннихановым

Президент Касым-Жомарт Токаев в Санкт-Петербурге провел встречу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, сообщает Zakon.kz.

По данным Акорды, собеседники в дружественной атмосфере обсудили перспективы расширения сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание было уделено реализации совместных проектов на территории Казахстана в ключевых секторах экономики, а также встраиванию казахстанских заводов в производственные цепочки предприятий России.

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Приветствуя Рустама Минниханова, глава государства с теплотой вспомнил свой насыщенный визит в Татарстан, итоги которого позволили придать серьезный импульс дальнейшему укреплению сотрудничества.

Я наблюдаю за тем, как достигаются наши договоренности и как они реализуются. Можно сказать, что все находится под контролем. Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана отметил динамичное развитие казахско-татарских отношений, которые занимают важное место в многогранных отношениях Казахстана с Россией.

По итогам 2021 года взаимный товарооборот с республикой составил 423 млн долларов, а за четыре месяца этого года – 143 млн долларов. Успешно реализуются крупные проекты в сфере машиностроения. Хорошие возможности для расширения сотрудничества предлагает Межрегиональный форум Казахстана и России.

В свою очередь Рустам Минниханов выразил Касым-Жомарту Токаеву искреннюю признательность за возможность встречи на полях ПМЭФ и поблагодарил его за оказываемую татарстанским компаниям поддержку во взаимодействии с казахстанскими партнерами.

Хотелось бы быть полезным, чтобы компании из Казахстана имели возможность захода на российский рынок через Татарстан. Мы готовы организовать полную поддержку и оказать содействие, – заверил президент Татарстана.

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Напомним, 16 июня президент Казахстана прибыл в Санкт-Петербург для участия в юбилейном 25-м Петербургском международном экономическом форуме.