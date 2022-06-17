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Организатора незаконного митинга в Алматы арестовали на 15 суток

Алматы суд активистка арест митинг Фото: Zakon.kz
Активистка Салтанат Ташимова привлечена к административной ответственности за участие в несанкционированном митинге, сообщает Zakon.kz.

16 июня в суд по административным правонарушениям Алматы поступил материал в отношении Салтанат Ташимовой по факту незаконного участия в митинге (часть 6 статьи 488 КоАП).

Что установлено судом

Днем 9 апреля в сквере «Минина» жильцы жилых комплексов во главе с интернет-блогером, не имея разрешения от акимата на проведение собрания, незаконно участвовали в публичном мероприятии, держа плакаты. При этом Ташимова принимала самое активное участие в незаконном митинге. Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы

Стоит отметить, что в процессе судебного заседания Ташимова вину не признала.

Она отметила, что 9 апреля действительно находилась возле сквера «Минина» по приглашению жильцов по вопросу уплотняющей застройки жилого массива.

Прокурор в суде просил признать Салтанат Ташимову виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 488 КоАП, и назначить административное взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток.Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы

В части назначения административного ареста сроком на 15 суток необходимо отметить, что при определении вида и размера административного взыскания суд учел характер правонарушения, факт умышленного совершения правонарушения, продолжение противоправного поведения, несмотря на разъяснение закона представителями правоохранительных органов, местного исполнительного органа с требованием прекращения правонарушения.

В суде добавили, что в настоящее время судебный акт не вступил в законную силу и в случае несогласия с ним может быть обжалован в апелляционной инстанции.

Анастасия Московчук
Алматы
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