Нутрициолог рассказала, что нужно есть при стрессе

При сильном стрессе необходимо поддерживать организм питанием, не допускать дефицита полезных витаминов. Об этом рассказала нутрициолог Софья Литошенко, передает Zakon.kz.

Она отметила, что через питание нужно поддерживать уровень железа, магния, Омега-3, цинка, селена. Эксперт отметила, что необходимо включить в рацион ферментированные овощи — кимчи или квашеную капусту без соли, пишет life.ru.

Ешьте больше брокколи, брюссельской капусты — источников витамина С, фолиевой кислоты, магния. Все это помогает регулировать эмоциональное состояние и лучше справляться с депрессивными состояниями, способствует выработке нейротрансмиттеров, регулирующих настроение, включая серотонин и дофамин. Нутрициолог Софья Литошенко

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Также стоит есть больше ягод — это источник антиоксидантов. А семена чиа, грецкие орехи, семена подсолнечника, льна и другие орехи и семена — это источники полезных жиров, витамина Е, цинка, магния. Они помогают организму бороться с депрессивным состоянием.