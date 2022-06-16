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Диетолог назвал продукт, который помогает похудеть

диетолог Фото: pixabay
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург порекомендовал всем, кто хочет похудеть, включить в свой рацион вишню. Этот продукт является низкокалорийным, передает Zakon.kz.

В вишне содержатся специфические пищевые волокна — пектины, сообщает smotrim.ru.

Пектины замедляют всасывание питательных веществ в кишечнике и удлиняют период сытости. То есть мы можем съесть меньше пищи, а чувствовать сытость дольше.Диетолог Михаил Гинзбург

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Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ирина Лукичева
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