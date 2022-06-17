Токаев отметил развитие экономических отношений с Башкортостаном

Касым-Жомарт Токаев и Радий Хабиров обсудили меры по дальнейшему укреплению сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном в торгово-экономической, промышленной, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, передает Zakon.kz.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Республика Башкортостан занимает особое место в стратегическом партнерстве Казахстана с Российской Федерацией. Глава государства отметил поступательное развитие торгово-экономических отношений Казахстана и Башкортостана.

Мы безусловно заинтересованы в том, чтобы создавать и развивать конкретные проекты для делового сотрудничества между Казахстаном и Башкортостаном. Поэтому приглашаю ваших руководителей компаний в Казахстан. Мы будем создавать все условия. Наш интерес абсолютно очевиден. Если с вашей стороны будут предлагаться очень интересные совместные проекты с учетом индустриального потенциала, я думаю, хорошо поработаем. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, Башкортостан традиционно вносит большой вклад в укрепление межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Он полагает, что имеется большой потенциал расширения взаимодействия по различным направлениям, и Казахстан нацелен на полноценную его реализацию.

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В свою очередь Радий Хабиров выразил главе нашего государства признательность за встречу и отметил стратегическую важность развития сотрудничества с Казахстаном.