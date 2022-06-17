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Еще две страны сняли ограничения по COVID-19 для туристов

Эстония Фото: pixabay
Правительство Эстонии отменило все пандемийные требования к въезжающим. Так, с 16 июня для въезда в Эстонию больше не нужны паспорта вакцинации и справки о тестах на COVID-19, передает Zakon.kz.

Эстония одной из последних в ЕС упразднила ковидные ограничения. К 7 июня от запретов избавились многие европейские страны.

Правительство Египта также заявило о решении снять все ограничения для туристов, связанные с пандемией. Изменения вступают в силу c 17 июня. 

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