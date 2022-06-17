Еще две страны сняли ограничения по COVID-19 для туристов
Фото: pixabay
Правительство Эстонии отменило все пандемийные требования к въезжающим. Так, с 16 июня для въезда в Эстонию больше не нужны паспорта вакцинации и справки о тестах на COVID-19, передает Zakon.kz.
Эстония одной из последних в ЕС упразднила ковидные ограничения. К 7 июня от запретов избавились многие европейские страны.
Правительство Египта также заявило о решении снять все ограничения для туристов, связанные с пандемией. Изменения вступают в силу c 17 июня.
Опубликован список стран, где не требуют тесты на COVID-19
Новость по теме
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ