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Вероятность разрушительного землетрясения в Алматы – ответ ученых

Алматы, землетрясение, прогноз ученых Фото: pxhere
В Алматы разрабатывают новые методы оценки сейсмической опасности. Ученые и специалисты рассказали, как обезопасить мегаполис от землетрясений, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Первый канал «Евразия», раз в 100 лет на территории Алматы происходит сильное землетрясение. И время повтора уже близко. Такие заявления все чаще появляются и беспокоят жителей города. Директор Института сейсмологии считает, что алматинцам не следует паниковать.

Могу уверить жителей Алматы и нашей республики, что в ближайшей перспективе сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. Директор Института сейсмологии Даулет Сарсенбаев

Как заявляет сейсмолог Танаткан Абаканов, вопрос, когда будет землетрясение, еще до конца не изучен.

Эта проблема является общемировой. Но строить безопасные здания, сооружения является прерогативой строителей, а также тех, кто планирует эти вопросы. Сейсмолог Танаткан Абаканов

Есть немало способов пережить разрушительное землетрясение, один из них придумал алматинец Сергей Старков. Он создал спасательный модуль –металлический каркас размером со шкаф способен выдержать многотонные плиты, а внутри есть запасы воды и еды.

Что предполагается делать сейчас во время землетрясения с детьми в детских садах. Надо их разбудить, одеть и выйти на улицу. Все. Вы представьте себе двух-трехлетних детей начать будить, сколько времени займет этот процесс. Землетрясение занимает несколько секунд. Поэтому я предполагал делать кровати прочные. То есть спинки с перекрытием сверху. Ребенка не задавит там плитой.Изобретатель Сергей Старков

Даулет Сарсенбаев заявил, что специалисты Института сейсмологии круглосуточно мониторят сейсмологическую ситуацию в Казахстане. На еженедельной основе готовятся вероятностные прогнозные заключения специалистов, которые направляются во все директивные органы.

Ежегодно во всем мире регистрируется более миллиона землетрясений.

Анастасия Стативкина
Интересное Казахстан
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