Ученые предсказали вероятность землетрясений там, где их не было

Исследователи предложили новый способ оценки магнитуды и расположения сейсмических событий на основе геофизического анализа горных пород. Он позволяет определять зоны зарождения потенциальных очагов землетрясений, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале "Физика Земли". В нем говорится, что увеличение антропогенного воздействия на недры Земли, например, добыча угля, нефти и других ископаемых может вызвать землетрясения даже в регионах, ранее считавшимися асейсмичными.

Традиционное прогнозирование сильных землетрясений основано на анализе уже зарегистрированных сейсмических событий, что затрудняет прогнозирование в таких "тихих" областях. Предложенный российскими учеными метод позволяет оценить возможность появления сейсмического события, основываясь на данных о структуре разломов и реологических свойствах горных пород.

Ученые исследовали 160-километровый участок коллизионного шва между Сибирским кратоном и Ольхонским террейном – областью, где столкновение тектонических блоков привело к сильным деформациям. Геофизики собрали и проанализировали образцы горных пород этого разлома.

С помощью лабораторных исследований они показали, что на поверхности находятся слои горных пород, которые раньше были на сейсмогенных глубинах. То есть фактически исследуется зона формирования очагов землетрясений.

Данное исследование предлагает методику определения сейсмоопасных участков в условиях, когда сейсмических данных недостаточно или они отсутствуют. Его результаты могут быть использованы для разработки более точных моделей сейсмического цикла, планирования строительства и усовершенствование систем раннего предупреждения о землетрясениях.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 июля 2025 года у берегов Камчатки произошло самое мощное с 1952 года землетрясение. За ним последовала серия повторных толчков. Мощные толчки вызвали разрушения и цунами. Предупреждения о цунами объявлены в США, Японии, Индии, Китае и ряде других государств.