Арест активистки Салтанат Ташимовой прокомментировал аким Алматы

Глава мегаполиса Ерболат Досаев озвучил свою позицию по поводу экоактивистки Салтанат Ташимовой, передает Zakon.kz.

По приговору Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы, днем 9 апреля в сквере «Минина» жильцы жилых комплексов во главе с интернет-блогером, не имея разрешения от акимата на проведение собрания, незаконно участвовали в публичном мероприятии, держа плакаты. В приговоре сказано, что Ташимова принимала самое активное участие в незаконном митинге.

Судебный акт не вступил в законную силу и в случае несогласия с ним может быть обжалован в апелляционной инстанции.

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Я с госпожой Ташимовой встречался лично, они приходили все ко мне, мы договорились о планах. Я не могу отменить решение, которое есть (об аресте. – Прим. авт.), можно подать апелляцию и так далее. Но давайте договоримся так. Мы с двух сторон, все должны выполнять необходимые требования, которые есть у нас. Есть разные формы борьбы за справедливость, вы это знаете. Но мы должны необходимые нормы соблюдать. Новый Казахстан начинается с нас самих. Ерболат Досаев

Аким пообещал заниматься своей работой так, чтобы не возникало таких проблем, которые вызывают недовольство алматинцев.