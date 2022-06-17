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Арест активистки Салтанат Ташимовой прокомментировал аким Алматы

Арест активистки Салтанат Ташимовой Фото: Facebook/salta.virgilio
Глава мегаполиса Ерболат Досаев озвучил свою позицию по поводу экоактивистки Салтанат Ташимовой, передает Zakon.kz.

По приговору Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы, днем 9 апреля в сквере «Минина» жильцы жилых комплексов во главе с интернет-блогером, не имея разрешения от акимата на проведение собрания, незаконно участвовали в публичном мероприятии, держа плакаты. В приговоре сказано, что Ташимова принимала самое активное участие в незаконном митинге.

Судебный акт не вступил в законную силу и в случае несогласия с ним может быть обжалован в апелляционной инстанции.

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Я с госпожой Ташимовой встречался лично, они приходили все ко мне, мы договорились о планах. Я не могу отменить решение, которое есть (об аресте. – Прим. авт.), можно подать апелляцию и так далее. Но давайте договоримся так. Мы с двух сторон, все должны выполнять необходимые требования, которые есть у нас. Есть разные формы борьбы за справедливость, вы это знаете. Но мы должны необходимые нормы соблюдать. Новый Казахстан начинается с нас самих. Ерболат Досаев

Аким пообещал заниматься своей работой так, чтобы не возникало таких проблем, которые вызывают недовольство алматинцев.

А вопросы, что и как должно происходить, справедливо или несправедливо, я не законотворец, не юрист, чтобы оценить, хорошо это или плохо. Апелляция пусть подается, рассматривается (соответствующими инстанциями. – Прим. авт.). Но я хотел бы сказать, что мы будем действовать в рамках закона, как я и делал до этого времени. Я не закрывался. Вопросы мы блок за блоком будем решать, но я еще раз говорю – надо взаимно уважать друг друга и не преступать закон. Ерболат Досаев
Альберт Ахметов
Досаев Ерболат Алматы Казахстан
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