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«Оспа обезьян – герпес, вызванный вакцинами против COVID-19» – фейк гуляет в Cети

фейк Фото: pexels
Пользователи Казнета распространяют информацию о том, что оспа обезьян – это на самом деле герпес и опоясывающий лишай. Они развиваются лишь у тех, кто привился против COVID-19. Такая теория неверна, передает Zakon.kz.
Утверждение о том, что за оспу обезьян выдают герпес и опоясывающий лишай, которые вызваны вакцинами, – ложь. Между вакцинацией против COVID-19 и герпесом нет связи, а все известные случаи оспы обезьян подтверждены лабораторно и не вызывают сомнений, – говорится в сообщении Stopfake.kz.

Герпес – это общее название группы вирусов, которые могут вызывать различные болезни. На сегодняшний день науке известно восемь типов герпеса, способных поражать человека. Наиболее часто встречается вирус простого герпеса 1 типа. Именно он вызывает волдыри на губах, в носу и во рту.

Другой часто встречающийся вирус герпеса – Varicella Zoster, являющийся возбудителем ветряной оспы и опоясывающего лишая. В вакцинах против COVID-19 этих вирусов нет. В этом можно убедиться, ознакомившись с составами вакцин против СOVID-19 на сайте Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК.

Вирус простого герпеса встречается, по некоторым данным, у 95% людей на Земле. Обычно он никак себя не проявляет, однако в период снижения иммунитета его симптомы могут дать о себе знать.

Поскольку вакцинация может являться стрессом для организма, так как провоцирует иммунную систему вырабатывать антитела к незнакомому ранее патогену, она теоретически может являться провоцирующим фактором для «спящего» вируса герпеса в организме.

Ученые проводили исследования

Результаты показали, что вакцины не провоцируют развитие герпеса и не «пробуждают» его. Оснований полагать, что врачи в разных странах по ошибке или в результате сговора выдают герпес за оспу обезьян, нет.

Во-первых, заболевание, его симптомы и динамика известны людям давно, и врачи умеют его диагностировать. Во-вторых, на сегодняшний день все случаи заражения оспой обезьян подтверждены лабораторно. 

Для оспы обезьян характерны сыпь по всему телу в виде пузырьков, заполненных жидкостью, и увеличение лимфатических узлов.

Простой герпес проявляется в виде гнойников на слизистых оболочках. К примеру, на губах, во рту или в носу.

Опоясывающий лишай характеризуется сыпью с одной стороны тела. При этом лимфатические узлы не увеличиваются, а больной может испытывать жар и ломоту в теле.

Ирина Лукичева
COVID-19 Оспа обезьян
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