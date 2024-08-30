Случай оспы обезьян в аэропорту Казахстана – сообщение Минздрава

Информация, распространяемая в социальных сетях о том, что в аэропорту Астаны у пассажира обнаружили оспу обезьян, не соответствует действительности и признается фейком, сообщает Zakon.kz.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК сообщает, что в Казахстане не зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой, также не зарегистрированы завозные случаи.

В фейковых публикациях использовано видео, на котором проводились межведомственные учения по готовности к реагированию на случай завоза оспы обезьян.

В целях предупреждения завоза оспы обезьян в Казахстан усилен санитарно-карантинный контроль на пунктах пропуска.

Для дачи правовой оценки действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы.

В других странах ситуация с этим вирусом не такая стабильная. В Германии оспа обезьян у ребенка была впервые зарегистрирована в Пфорцхайме. Информацию подтвердил Институт Роберта Коха.

