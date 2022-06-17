Лайфхак от узбекской гимнастки – что делать невестам, которых бьют женихи

Узбекская гимнастка Асаль Сапарбаева показала, как правильно дать отпор мужчине, который бьет. Поводом послужило видео, где в присутствии гостей жених ударил невесту из-за ее победы в игровом конкурсе, сообщает Zakon.kz.

В отношении мужчины открыто административное дело. Ему грозит штраф или арест до 15 суток.

Пользователи поддержали гимнастку.

Молодец так и надо 🔥🔥🔥🔥

Супер)))👏👏👏👏

Так и надо с ними!

Новость по теме За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана

Асаль Сапарбаева набрала популярность в социальных сетях благодаря различным трюкам и вайнам в образе «келинки-супергероя». Девушка с детства занималась спортивной гимнастикой и посвятила этому 16 лет. Она является многократной чемпионкой не только Узбекистана, но также Средней и Южной Азии, призером Азиатских игр и Кубка мира.