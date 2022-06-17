Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Лайфхак от узбекской гимнастки – что делать невестам, которых бьют женихи

Узбекская гимнастка Асаль Сапарбаева Фото: instagram/_littos
Узбекская гимнастка Асаль Сапарбаева показала, как правильно дать отпор мужчине, который бьет. Поводом послужило видео, где в присутствии гостей жених ударил невесту из-за ее победы в игровом конкурсе, сообщает Zakon.kz.

В отношении мужчины открыто административное дело. Ему грозит штраф или арест до 15 суток.

Пользователи поддержали гимнастку.

  • Молодец так и надо 🔥🔥🔥🔥

  • Супер)))👏👏👏👏

  • Так и надо с ними!

Новость по теме

За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана

Асаль Сапарбаева набрала популярность в социальных сетях благодаря различным трюкам и вайнам в образе «келинки-супергероя». Девушка с детства занималась спортивной гимнастикой и посвятила этому 16 лет. Она является многократной чемпионкой не только Узбекистана, но также Средней и Южной Азии, призером Азиатских игр и Кубка мира.

Анастасия Стативкина
Интересное Узбекистан
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Жених ударил невесту за победу, Узбекистан
За что жених ударил невесту на свадьбе, рассказали в Госкомитете семьи Узбекистана
Провал экзамена студенты Актобе
В Минздраве назвали причину «провала» экзаменов студентами
ПМЭФ 2022
Зачем ЕАЭС единая валюта, рассказали на ПМЭФ
Ситуация в Украине 16 июня
Ситуация в Украине: статус кандидата в члены Евросоюза и слова Пескова о мобилизации
Сенат, поправки, ОСИ и ПТ, сроки, продление
КСК будут работать еще год в Казахстане
финансовая пирамида, обман, АФМ
Почти на два млн долларов и 630 млн тенге обманули жителей Алматы
из аэропорта Алматы пытались вывезти незадекларированную валюту
528 млн тенге пытались провезти через аэропорт Алматы
Уходит из России
Coca-Cola уходит с российского рынка
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления