Лайфхак от узбекской гимнастки – что делать невестам, которых бьют женихи
Фото: instagram/_littos
Узбекская гимнастка Асаль Сапарбаева показала, как правильно дать отпор мужчине, который бьет. Поводом послужило видео, где в присутствии гостей жених ударил невесту из-за ее победы в игровом конкурсе, сообщает Zakon.kz.
В отношении мужчины открыто административное дело. Ему грозит штраф или арест до 15 суток.
Пользователи поддержали гимнастку.
Молодец так и надо 🔥🔥🔥🔥
Супер)))👏👏👏👏
Так и надо с ними!
Асаль Сапарбаева набрала популярность в социальных сетях благодаря различным трюкам и вайнам в образе «келинки-супергероя». Девушка с детства занималась спортивной гимнастикой и посвятила этому 16 лет. Она является многократной чемпионкой не только Узбекистана, но также Средней и Южной Азии, призером Азиатских игр и Кубка мира.
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