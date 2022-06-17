В Медеуском районе Алматы решат проблему с сотовой связью и интернетом – Досаев

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В Медеуском районе Алматы для решения проблем с сотовой связью и интернетом будет установлено дополнительное оборудование, сообщает Zakon.kz.

Жительница Медеуского района обратилась к акиму мегаполиса Ерболату Досаеву. Она сообщила, что в районе проблемы с сотовой связью и интернетом. Новость по теме Аким Алматы: Зоопарком буду заниматься сам Из-за горной местности мы воспользуемся двухцелевыми мачтами. Я надеюсь, это поможет снять проблему с интернетом и его качеством. Поэтому я дал соответствующие поручения. Ерболат Досаев