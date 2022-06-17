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О чем говорил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ

президент РФ Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин выступил на 25-м Петербургском международном экономическом форуме, передает Zakon.kz.

Коротко о том, что говорил Владимир Путин во время выступления:

  • В ближайшие годы в мире будет запущен процесс конвертации золотовалютных резервов из теряющих ценность валют в реальные ценности. На смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных активов.

  • Происходящее в мире – не результат событий последних месяцев, все началось задолго из-за безответственной политики стран G7.

  • Важнейшая задача для мирового сообщества – нарастить поставки продовольствия на рынок, Россия способна их увеличить.

  • Российская экономика будет основана на открытости в своем развитии.

  • С середины 2021 года по февраль 2022 года глобальные цены на удобрения выросли на 70%, и предпосылок для их снижения нет.

  • Европейские политики нанесли своей экономике серьезный удар. Только прямые, счетные потери ЕС от антироссийских санкций составят 400 млрд долларов.

  • Эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки ее законсервировать любыми средствами. Путин отметил, что мир, основанный на догмах однополярного мира, неустойчив.

Елена Беляева
Россия Путин Владимир
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