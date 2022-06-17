О чем говорил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ
Коротко о том, что говорил Владимир Путин во время выступления:
В ближайшие годы в мире будет запущен процесс конвертации золотовалютных резервов из теряющих ценность валют в реальные ценности. На смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных активов.
Происходящее в мире – не результат событий последних месяцев, все началось задолго из-за безответственной политики стран G7.
Важнейшая задача для мирового сообщества – нарастить поставки продовольствия на рынок, Россия способна их увеличить.
Российская экономика будет основана на открытости в своем развитии.
С середины 2021 года по февраль 2022 года глобальные цены на удобрения выросли на 70%, и предпосылок для их снижения нет.
Европейские политики нанесли своей экономике серьезный удар. Только прямые, счетные потери ЕС от антироссийских санкций составят 400 млрд долларов.
Эпоха однополярного миропорядка завершилась, несмотря на все попытки ее законсервировать любыми средствами. Путин отметил, что мир, основанный на догмах однополярного мира, неустойчив.