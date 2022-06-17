О чем говорил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ

Коротко о том, что говорил Владимир Путин во время выступления:

В ближайшие годы в мире будет запущен процесс конвертации золотовалютных резервов из теряющих ценность валют в реальные ценности. На смену экономике мнимых сущностей приходит экономика реальных активов.

Происходящее в мире – не результат событий последних месяцев, все началось задолго из-за безответственной политики стран G7.

Важнейшая задача для мирового сообщества – нарастить поставки продовольствия на рынок, Россия способна их увеличить.

Российская экономика будет основана на открытости в своем развитии.

С середины 2021 года по февраль 2022 года глобальные цены на удобрения выросли на 70%, и предпосылок для их снижения нет.

Европейские политики нанесли своей экономике серьезный удар. Только прямые, счетные потери ЕС от антироссийских санкций составят 400 млрд долларов.