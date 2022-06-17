Токаев предложил разработать новую торговую стратегию в рамках ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на 25-м Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент Zakon.kz.

На мой взгляд, было бы уместно и полезно заняться разработкой новой торговой стратегии в рамках ЕАЭС с учетом новой реальности. Вместо контрсанкций, которые вряд ли будут продуктивными, следовало бы проводить более активную и гибкую торговую политику с широким охватом рынков Азии, Ближнего Востока. Касым-Жомарт Токаев

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По его словам, Казахстан мог бы сыграть полезную роль некоего «буферного рынка».