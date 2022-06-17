Токаев: Ключевым торгово-экономическим партнером для Казахстана была и остается Россия

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил важность партнерства Казахстана и России, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, передает корреспондент Zakon.kz.

Укрепление потенциала Евразийского экономического союза – это задача, которая по сей день остается актуальной, отметил Касым-Жомарт Токаев.

Совокупный объем экономик всех государств Союза составляет сейчас более 2 трлн долларов. Несмотря на пандемию и геополитические потрясения, сотрудничество в рамках Союза продолжает последовательно укрепляться. Объем взаимной торговли в прошлом году достиг максимума за весь период функционирования Союза и составил порядка 73 млрд долларов, что на треть больше показателя предыдущего года. В рамках этого объединения ключевым торгово-экономическим партнером для Казахстана была и остается Россия. Касым Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что в прошлом году взаимный товарооборот Казахстана и России вырос почти на треть, достигнув более 24 млрд долларов. По его словам, это рекордные цифры.

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В текущем году положительная динамика сохраняется. За первый квартал 2022 года объем товарооборота вырос более чем на 12%.