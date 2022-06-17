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Токаев высказал претензию депутатам РФ за некорректные высказывания в адрес РК

президент Фото: Акорда
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, пользуясь площадкой Петербургского международного экономического форума, выразил претензию российским депутатам, которые некорректно высказываются о Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.
Я хотел бы выразить некоторые претензии к высказываниям ряда российских депутатов. Абсолютно некорректные высказывания в адрес Казахстана. Я бы сказал, неточные высказывания журналистов и даже деятелей культуры. Касым-Жомарт Токаев

Президент выразил признательность президенту России Владимиру Путину за то, что он изложил позицию высшего руководства Кремля в отношении Казахстана и других государств.

Действительно, у нас нет никаких вопросов, которые можно было бы муссировать тем или иным способом, сея рознь между нашими народами, и тем самым нанося ущерб самой Российской Федерации. Вот эти высказывания мне не очень понятные. Как говорится, на чью мельницу льют воду вот эти деятели, которые каким-то странным способом комментируют иногда будь то решения руководства Казахстана или события, которые происходят в нашей стране. Президент Казахстана

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Владимир Путин согласился с Касым-Жомартом Токаевым, отметив, что Казахстан является союзником России в прямом и самом широком смысле этого слова.

Я согласен с коллегой. В современных условиях, конечно, каждое ведомство, каждая страна в целом думает о том, как избежать каких-то издержек. Это абсолютно естественные вещи. Это касается всех без исключения. Но на рабочем уровне всегда можно найти решения любой проблемы, если есть воля. У нас такая воля с Казахстаном есть. Я хочу, чтобы это было понятно. Казахстан является нашим союзником в прямом и самом широком смысле этого слова. Владимир Путин
Елена Беляева
Россия Путин Владимир Токаев Касым-Жомарт
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