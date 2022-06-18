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Врач назвала симптомы клещевого энцефалита

Симптомы клещевого энцефалита Фото: pixabay
Клещевой энцефалит — опасное заболевание. Одна из самых частых, но редко диагностируемых форм клещевого энцефалита — лихорадочная, сообщает Zakon.kz.

Кандидат медицинских наук Екатерина Гергесова объяснила, какими могут быть симптомы клещевого энцефалита, сообщает Ferra.

При этом заболевании симптоматика проявляется внезапно. На фоне лихорадки и интоксикации до 38-39 градусов поднимается температура, больных беспокоят сильная головная боль, слабость, тошнота, иногда рвота, нарушается сон. Появляется характерный внешний вид: гиперемия — покраснение кожи лица, шеи, верхней половины груди, конъюнктивы глаз.

Инкубационный период заболевания длится от 1 до 30 дней, но чаще — 7-14 дней. Зачастую энцефалитный клещ развивается без клинических проявлений и лишь у 2% есть выраженные симптомы.

Чтобы не допустить укуса клеща, при посещении леса и подобных мест нужно использовать репелленты, носить специальные защитные костюмы или одежду, не допускающую заползания клещей через воротник и рукава, а также необходимо прикрывать голову и шею косынкой.

Если при развитии клещевого энцефалита не получить квалифицированную помощь, могут быть поражены центральная и периферическая нервные системы. При этом в завершающую фазу заболевания может отмечаться выздоровление с угасанием неврологической симптоматики, переход патологического процесса в хроническую стадию или даже гибель больных.

При прогрессировании болезни с 3–5-го дня развиваются признаки поражения нервной системы — энцефалита. В процессе болезни формируется иммунитет, и вирус удаляется из организма человека. У некоторых людей вирус сохраняется в нервной системе в течение всей жизни, обусловливая хронические формы болезни.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Данияр Кунафин
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