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11:47 08.04.2022

Сезон клещей: какие из них опасны в Алматы и как защитить себя от укусов

клещевые инфекции, сезон клещей Фото: pixabay
С наступлением теплых дней начинается сезон активности клещей. В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы рассказали об опасности укусов клещей и их разновидностях, напомнив о профилактике инфекций, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметили специалисты, обычно период активности клещей длится с ранней весны и до поздней осени — примерно с начала марта и до конца октября.

Пик активности приходится на апрель-июнь и август-сентябрь. Во многом это зависит от погодных условий, температуры и влажности почвы. Для существования клещей благоприятно, когда температура воздуха держится в пределах +18...+20°C, а влажность составляет до 80%.

Кроме того, в ДСЭК уточнили, какие виды клещей распространены в горах близ Алматы.

По многолетним данным энтомологического надзора за распространением, видовым составом и численностью клещей, установлено, что на территории города Алматы видовой состав представлен четырьмя разновидностями иксодовых клещей: Ixodes, Haemaphysalis, Dermacentor, Rhipicephalus.ДСЭК Алматы

Эксперты отметили, что все иксодовые клещи – потенциальные переносчики вируса клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), туляремии и других опасных заболеваний.

  • Клещевой энцефалит поражает центральную нервную систему, может привести к инвалидности, в тяжелых случаях заканчивается смертью.

  • Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) приводит к поражению кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца, может повлечь за собой инвалидность.

Не все клещи переносят опасные для человека вирусы и бактерии. Многие из них безобидны, но человеку без специального образования и оборудования не удастся определить визуально, является ли клещ переносчиком инфекции.

Видовая принадлежность клеща определяется по внешнему виду под микроскопом специалистом-энтомологом. Их можно различить по строению, размеру тела, окраске спины и другим внешним отличиям. Так, Rhipicephalus переносят клещевые инфекции собак.ДСЭК Алматы

Также эксперты рассказали, на какие тревожные симптомы после укуса нужно обратить внимание и какие области на теле человека наиболее привлекательны для клещей.

Укус клеща практически незаметен. Клещ вводит в ранку обезболивающее вещество, поэтому человек замечает клеща, как правило, не сразу. Чаще всего клещ впивается в подмышечные впадины, в шею, кожу за ушами, пах, но может оказаться и в любом другом месте, добавили специалисты.

Характерный признак укуса клеща – форма раны в виде кольца. Общие симптомы выражаются в следующем: ощущение сонливости и слабости, внезапное повышение температуры, боль в глазах при ярком свете, болезненность лимфоузлов, затрудненное дыхание, тошнота, рвота, аллергическая реакция в виде высыпаний на коже, боль в мышцах и суставах.

При укусе специалисты рекомендуют как можно быстрее удалить клеща. От этого зависит вероятность того, попадет или нет возбудитель опасного заболевания в кровь человека. Безусловно, лучше сделать это в медицинском учреждении, но если такой возможности нет – можно удалить клеща и самостоятельно.

Снять клеща можно при помощи нитки: надо завязать ее вокруг хоботка клеща и, вращая или покачивая, тянуть вверх. Также можно использовать пинцет с тонкими кончиками. Важно не раздавить клеща и не разорвать его, чтобы хоботок не остался в коже. Ранку надо продезинфицировать раствором йода. Тщательно вымойте руки с мылом и обработайте антисептиком, – пояснили специалисты.

В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города рассказали, куда необходимо обратиться в случае обнаружения присосавшегося клеща.

В наиболее ранние сроки (не позднее четвертого дня после присасывания клеща) необходимо обращаться в медицинские учреждения (травматологические пункты), где окажут квалифицированную медицинскую помощь и решат вопрос о необходимости проведения экстренной серопрофилактики (введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита).ДСЭК Алматы

По данным ведомства, экстренная серопрофилактика клещевого энцефалита проводится в городе Алматы на базе следующих травматологических пунктов:

  1. Центральная городская клиническая больница (ул. Жандосова, д. 6, тел. 274-84-43) – обслуживает взрослое население Бостандыкского и Медеуского районов;

  2. Больница скорой неотложной помощи (ул. Казыбек би, д. 96, тел. 292-31-01) – взрослое население Алмалинского района;

  3. Городская клиническая больница №4 (ул. Папанина, д. 220, тел. 300-37-01) – взрослое население Жетысуского и Турксибского районов;

  4. Городская клиническая больница №7 (мкр. Калкаман, д. 40, тел. 270-86-14) – взрослое население Алатауского, Ауэзовского и Наурызбайского районов;

  5. Центр детской неотложной медицинской помощи (ул. Манаса, д. 40, тел. 274-83-19) – дети в возрасте до 14 лет (включительно) всех районов города.

Если вы удалили клеща самостоятельно, рекомендуется впоследствии отвезти его на исследование в лабораторию.

Исследование клеща на зараженность вирусом клещевого энцефалита и серологическое исследование крови пострадавших от укусов клещей осуществляются в лаборатории особо опасных инфекций филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по адресу: г. Алматы (ул. Жибек Жолы, д. 3, тел. 382-33-90).

Эпидемиологи отметили важность соблюдения основных рекомендаций перед походом в горы, а также перечислили меры безопасности по недопущению укусов клещей:

  • необходимо надевать плотно прилегающую одежду, желательно светлых тонов, на которых более велика вероятность увидеть клеща;

  • надевать головной убор, запястья плотно обхватить манжетами, рубашку заправить в брюки, брюки заправить в носки или сапоги, закрыть шею;

  • одежду и открытые участки тела обработать отпугивающими средствами – репеллентами (в соответствии с инструкцией по применению препарата);

  • каждые 10-15 минут в пути осматривать себя и своих спутников, а, вернувшись домой, тщательно проверить одежду и все тело (особенно внимательно область шеи и за ушами);

  • не рекомендуется садиться и ложиться на траву; устраивать стоянки и ночевки в лесу следует на участках, лишенных травяной растительности, или в сухих сосновых лесах;

  • не приносить домой букеты полевых и луговых цветов, сирени;

  • после выгула домашних животных осматривать их на наличие клещей.

Оксана Житникова
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