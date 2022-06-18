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Агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

кредиты Казахстан рейтинг факторы Фото: primeminister.kz
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «Стабильный», сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте главы правительства, ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Казахстана, являются сильные фискальный и внешний балансы, продемонстрировавшие устойчивость к внешним шокам.

По мнению аналитиков, вызовы, возникшие после январских событий, российско-украинского конфликта и антироссийских санкций, смягчены более высокими ценами на ключевые экспортные товары и увеличением объемов добычи нефти с 2023 года на месторождении Тенгиз.

Fitch ожидает снижения уровня дефицита государственного бюджета в 2023 году и предполагает, что размер трансфертов из Нацфонда в бюджет сократится до 58% от уровня 2021 года, что соответствовало бы стратегии правительства по поддержанию размера НФ РК в пределах 30% от ВВП.

Госдолг страны ниже уровня долга половины сопоставимых стран. По прогнозам Fitch, значительные внешние резервы Казахстана помогут сохранить статус чистого кредитора.

Кроме того, агентство в своем отчете отмечает и стабильную работу банковского сектора Казахстана.

Анастасия Московчук
Казахстан
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