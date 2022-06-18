В Алматы за ночные прогулки детей оштрафовали 197 родителей

С 13 по 18 июня в Алматы проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Дети в ночном городе». В результате шесть руководителей увеселительных заведений наказаны за допуск подростков в ночное время без родителей, сообщает Zakon.kz.

За пять дней мероприятия за различные правонарушения в органы внутренних дел доставлены 282 подростка, в том числе за совершение административных правонарушений – 161, за безнадзорность и беспризорность – 35. В Центр поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, помещены 15 безнадзорных детей. Замначальника Управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев

Вместе с тем, по данным ведомства, выявлены и поставлены на учет восемь подростков и 11 неблагополучных семей.

За нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях и вне жилища в ночное время без сопровождения законных представителей к административной ответственности привлечены 197 родителей. Ержан Узабаев

Кроме того, за допущение в развлекательные заведения без сопровождения законных представителей в ночное время к административной ответственности привлечены шесть должностных лиц из числа руководителей развлекательных заведений.

Также выявлено восемь фактов реализации алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним, – заключил Узабаев.