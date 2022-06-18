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Подросток за рулем авто сбил пешехода в Актобе

ДТП в Актобе подросток сбил пешехода Фото: pixabay
Подросток прошел медицинское освидетельствование, он был в трезвом состоянии. Полиция начала расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения», передает Zakon.kz.

ДТП произошло на пересечении ул. Мухамеджанова и Алтын Адам. 16-летний подросток без прав сел за руль Toyota Camry и сбил пешехода, сообщает «Мой Город».

Пострадавшего госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи Актобе.

По информации полиции, подросток был трезв. По факту начато досудебное расследование по статье «Нарушение правил дорожного движения».

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