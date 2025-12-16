Прошла любовь: что представители разных знаков зодиака не способны простить партнерам
Овен – предательство
Такие люди в любви честны и искренны, однако того же они требуют от второй половины. Предательство разрушит доверие в паре и, скорее всего, станет началом конца.
Телец – разбитое сердце
Чем больнее вы сделали Тельцу, тем выше вероятность его стремительного исчезновения из вашей жизни.
Близнецы – неуважение
Чтобы интерес и блеск в глазах при виде вас потух раз и навсегда, достаточно обесценивать мысли визави и демонстрировать интеллектуальное превосходство.
Рак – холод и отчуждение
Нежная натура Рака не терпит "игр в молчанку", игнорирования и эмоциональной дистанции – все это наводит его на мысли о завершении лавстори.
Лев – унижение
Чувству собственного достоинства "царя зверей" можно только позавидовать. Позавидовать можно, а вот "бить" по нему нельзя – не простит.
Дева – ложь
Ее интуицию не обмануть. Привирая даже "по мелочам", вы рискуете лишиться разочарованного слушателя.
Весы – постоянный стресс
Превыше всего Весы ценят состояние внутреннего покоя, к коему стремятся всю жизнь. Если отношения превращаются в эмоциональные качели, рано или поздно катающегося "замутит".
Скорпион – секреты
Этот ядовитый хищник терпеть не может, когда от него что-то скрывают. Не связывайтесь со Скорпионом, если не готовы быть максимально откровенны с ним.
Стрелец – потеря вкуса жизни
Стрельцы любят жизнь во всех ее проявлениях, поэтому едва ли обретут счастье рядом с человеком, который тянет их вниз своими жалобами и пессимизмом, предупреждает Mixnews.
Козерог – безответственность
Такие люди стремятся к надежности, основательности. Если возлюбленный избегает ответственности и не держит слово, он, как правило, остается в прошлом.
Водолей – отсутствие индивидуальности
Боитесь быть собой, пытаетесь угодить и понравиться всем подряд? С Водолеем вам точно не по пути.
Рыбы – разрушение мечты
"Уплывают" от тех, кто плюнул в их мутную заводь – высмеял грезы и не оценил красоты внутреннего мира.
Ранее мы поделились гороскопом на вторник для всех знаков зодиака.