Прошла любовь: что представители разных знаков зодиака не способны простить партнерам

Астрологи рассказали, какова "точка невозврата" в отношениях для каждого представителя зодиакального круга, сообщает Zakon.kz.

Овен – предательство

Такие люди в любви честны и искренны, однако того же они требуют от второй половины. Предательство разрушит доверие в паре и, скорее всего, станет началом конца.

Телец – разбитое сердце

Чем больнее вы сделали Тельцу, тем выше вероятность его стремительного исчезновения из вашей жизни.

Близнецы – неуважение

Чтобы интерес и блеск в глазах при виде вас потух раз и навсегда, достаточно обесценивать мысли визави и демонстрировать интеллектуальное превосходство.

Рак – холод и отчуждение

Нежная натура Рака не терпит "игр в молчанку", игнорирования и эмоциональной дистанции – все это наводит его на мысли о завершении лавстори.

Лев – унижение

Чувству собственного достоинства "царя зверей" можно только позавидовать. Позавидовать можно, а вот "бить" по нему нельзя – не простит.

Дева – ложь

Ее интуицию не обмануть. Привирая даже "по мелочам", вы рискуете лишиться разочарованного слушателя.

Весы – постоянный стресс

Превыше всего Весы ценят состояние внутреннего покоя, к коему стремятся всю жизнь. Если отношения превращаются в эмоциональные качели, рано или поздно катающегося "замутит".

Скорпион – секреты

Этот ядовитый хищник терпеть не может, когда от него что-то скрывают. Не связывайтесь со Скорпионом, если не готовы быть максимально откровенны с ним.

Стрелец – потеря вкуса жизни

Стрельцы любят жизнь во всех ее проявлениях, поэтому едва ли обретут счастье рядом с человеком, который тянет их вниз своими жалобами и пессимизмом, предупреждает Mixnews.

Козерог – безответственность

Такие люди стремятся к надежности, основательности. Если возлюбленный избегает ответственности и не держит слово, он, как правило, остается в прошлом.

Водолей – отсутствие индивидуальности

Боитесь быть собой, пытаетесь угодить и понравиться всем подряд? С Водолеем вам точно не по пути.

Рыбы – разрушение мечты

"Уплывают" от тех, кто плюнул в их мутную заводь – высмеял грезы и не оценил красоты внутреннего мира.

