#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
519.61
610.13
6.54
Советы

Прошла любовь: что представители разных знаков зодиака не способны простить партнерам

Отношения, психология, астрология, знаки зодиака, любовь , фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 14:06 Фото: pixabay
Астрологи рассказали, какова "точка невозврата" в отношениях для каждого представителя зодиакального круга, сообщает Zakon.kz.

Овен – предательство

Такие люди в любви честны и искренны, однако того же они требуют от второй половины. Предательство разрушит доверие в паре и, скорее всего, станет началом конца.

Телец – разбитое сердце

Чем больнее вы сделали Тельцу, тем выше вероятность его стремительного исчезновения из вашей жизни.

Близнецы – неуважение

Чтобы интерес и блеск в глазах при виде вас потух раз и навсегда, достаточно обесценивать мысли визави и демонстрировать интеллектуальное превосходство.

Рак – холод и отчуждение

Нежная натура Рака не терпит "игр в молчанку", игнорирования и эмоциональной дистанции – все это наводит его на мысли о завершении лавстори.

Лев – унижение

Чувству собственного достоинства "царя зверей" можно только позавидовать. Позавидовать можно, а вот "бить" по нему нельзя – не простит.

Дева – ложь

Ее интуицию не обмануть. Привирая даже "по мелочам", вы рискуете лишиться разочарованного слушателя.

Весы – постоянный стресс

Превыше всего Весы ценят состояние внутреннего покоя, к коему стремятся всю жизнь. Если отношения превращаются в эмоциональные качели, рано или поздно катающегося "замутит".

Скорпион – секреты

Этот ядовитый хищник терпеть не может, когда от него что-то скрывают. Не связывайтесь со Скорпионом, если не готовы быть максимально откровенны с ним.

Стрелец – потеря вкуса жизни

Стрельцы любят жизнь во всех ее проявлениях, поэтому едва ли обретут счастье рядом с человеком, который тянет их вниз своими жалобами и пессимизмом, предупреждает Mixnews.

Козерог – безответственность

Такие люди стремятся к надежности, основательности. Если возлюбленный избегает ответственности и не держит слово, он, как правило, остается в прошлом.

Водолей – отсутствие индивидуальности

Боитесь быть собой, пытаетесь угодить и понравиться всем подряд? С Водолеем вам точно не по пути.

Рыбы – разрушение мечты

"Уплывают" от тех, кто плюнул в их мутную заводь – высмеял грезы и не оценил красоты внутреннего мира.

Ранее мы поделились гороскопом на вторник для всех знаков зодиака.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Что вам никогда не простят представители разных знаков зодиака
13:30, 24 февраля 2023
Что вам никогда не простят представители разных знаков зодиака
Ваш главный порок: чем грешны знаки зодиака
04:08, 13 ноября 2023
Ваш главный порок: чем грешны знаки зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на 7 марта
04:20, 07 марта 2025
Астропрогноз для всех знаков зодиака на 7 марта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: