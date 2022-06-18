Президент не устает удивлять и радовать серьезными заявлениями – директор КИСИ

В интервью журналисту Zakon.kz директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Еркин Тукумов дал оценку Петербургскому экономическому форуму, в котором принял участие и сделал ряд важных политических заявлений Касым-Жомарт Токаев.

– Еркин Валитханович, какое впечатление произвел на вас Петербургский форум, какие моменты вы бы выделили особо?

– Во-первых, хочу сказать, что наш президент, воспользовавшись такой высокой престижной площадкой, сделал достаточно важные политические заявления. Вообще, наш президент не устает в лучшем смысле этого слова удивлять и радовать такими серьезными и в некоторой степени историческими заявлениями, которые находят положительный отклик у казахстанцев. Почему? Потому что они ожидаемы.

Во-вторых, экономический форум Касым-Жомарт Токаев начал со встреч с главами двух крупнейших регионов России – Татарстана и Башкортостана – и проговорил с ними многие аспекты сотрудничества. Это очень важно, ведь татары и башкиры – близкие нам по духу, по языку, по культуре, по ментальности народы, у нас с ними много связей – экономических, торговых, культурных, которые важно развивать и поддерживать.

Будучи генеральным консулом Казахстана в Татарстане, я так же видел большой потенциал сотрудничества между двумя странами - Россией и Казахстаном в области нефтехимии, торговли, туризма, культуры и обмена опытом в этих и других сферах. И сегодня в этом плане посольство Казахстана в России проводит большую работу, особенно с точки зрения развития межрегионального сотрудничества между нашими странами.

– Какие, на ваш взгляд, аспекты сотрудничества наиболее актуальны для нас?

– Я бы особо выделил нефтехимическую отрасль. Сегодня мы должны серьезно подойти к вопросу диверсификации экономики, которому глава государства Токаев уделяет много внимания. Наша диверсификация не может, условно говоря, пойти от добычи нефти к созданию компьютеров и летательных аппаратов. Такого не бывает.

Мы должны развивать те компетенции, которыми владеем в большей степени, а они в основном находятся в добывающей сфере. Это нефть, газ. Соответственно, нам нужно развивать нефтегазовую отрасль. Как сказал президент, за 30 лет независимости мы так и не создали серьезного нефтехимического проекта.

В Татарстане и Башкортостане в этом плане огромные компетенции, поэтому нам с ними нужно развивать данное направление. Это даст возможность создать тысячи и тысячи рабочих мест, поднять диверсификацию экономики. От чисто добычи и экспорта нефти мы можем перейти к глубокой ее переработке и к созданию более дорогих нефтехимических продуктов и к их экспорту. Поэтому нам нужно серьезно работать с этими странами.

Второй момент, который наш президент также четко обозначил в экономической сфере, это неэффективность контрсанкций, что они не работают и зачастую наносят вред вводящей их стороне.

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Никто из глав других государств не сказал об этом так четко и внятно, как сказал наш президент. Причем он не просто покритиковал, а предложил конкретные пути решения этих проблем.

– Имеете в виду выход на рынки других стран?

– Совершенно верно. И, прежде всего, Китая и Юго-Восточной Азии.

Казахстан здесь мог бы стать неким мостом сотрудничества стран евразийского пространства, и Касым-Жомарт Токаев четко показал выгоды и пути решения этих проблем – санкционных действий в отношении России и рисков попадания вторичных санкций в отношении нас. Поэтому, думаю, с учетом предстоящего в сентябре визита в Казахстан главы Китая Си Цзиньпина, мы, возможно, выйдем на совершенно другой уровень отношений.

Имею в виду, как транзитное государство, как государство между Евразийским союзом и азиатским пространством. Эти регионы сейчас бурно развиваются экономически. Как видим, президент действительно говорит конкретные вещи, а не просто критикует. Он сказал и о новой стратегии Евразийского экономического союза. В новых условиях новые направления сотрудничества будут очень важны.

«Вишенкой на торте» стали озвученные Токаевым претензии к некорректным высказываниям со стороны ряда политических и общественных деятелей России в отношении Казахстана.

Глава государства отметил, что «у нас нет никаких вопросов, которые можно было бы муссировать тем или иным способом, сея рознь между нашими народами и тем самым нанося ущерб самой Российской Федерации. Вот эти высказывания мне не очень понятны. Как говорится, на чью мельницу льют воду вот эти деятели, которые каким-то странным способом комментируют решения руководства Казахстана или события, которые происходят в нашей стране».

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Министерство иностранных дел Казахстана в самом начале дало достаточно жесткий отпор такого рода высказываниям, но все ожидали реакции именно со стороны президента Токаева, и президент четко и внятно высказал свою позицию в отношении провокаторов, сеющих рознь между нашими странами.

Это было позитивно воспринято не только в Казахстане, но и в России, потому что многие трезвомыслящие граждане РФ понимают, что такие провокаторы вредят, прежде всего, самим себе, своей стране. Считаю, что нам и впредь нужно придерживаться такой четкой позиции.

– Еркин Валитханович, вы тоже участвовали в этом форуме, о чем вы говорили?

– Я там выступил за день до приезда Касым-Жомарта Токаева, и в ходе обсуждения мне, как спикеру, был задан вопрос, как я вижу сотрудничество Казахстана с Россией в плане нахождения общего языка. У меня по этому поводу ответ однозначный: нам нужно искать новые смыслы, новые идеи сотрудничества.

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После распада Советского Союза наше общество очень сильно изменилось, выросли новые поколения и в Казахстане, и в России, и жить теми парадигмами, которыми мы жили 30 лет назад, уже невозможно и абсолютно неэффективно. В противном случае мы перестанем понимать друг друга, что иногда и происходит сейчас в виде недружественных высказываний, о которых и сказал наш президент.

Мы с Россией должны дружить, быть добрыми соседями и здесь нам нужно искать новые идеи и новые подходы. Причем они должны быть полностью взаимовыгодными и уважительными с обеих сторон.

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