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Касым-Жомарт Токаев: В одиночку выживать очень трудно

форум Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что является сторонником международного сотрудничества, передает корреспондент Zakon.kz.
Сейчас проводить политику опоры на собственные силы абсолютно невозможно. Действительно, в чистом виде импортозамещения не существует. Нужно активно искать возможности на других рынках, взаимодействовать друг с другом. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил важность сотрудничества Казахстана и Китая.

Для Казахстана Китай имеет очень большое значение как рынок. Мы имеем общую объединяющую нас границу более 2 тыс. км. Все, что производится у нас, будь то сырье или, допустим, готовые изделия – шоколад, растительное масло, находит очень широкий спрос и потребление именно на китайском рынке. Поэтому мы ценим наши взаимоотношения с Китаем, это надежный партнер. Что бы ни говорили о Китае в современном мире.Президент Казахстана

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Сейчас в одиночку очень трудно выживать. Конечно, у России гораздо больше возможностей, поскольку экономика сравнительно большая, страна большая. У нас меньше возможностей, откровенно говоря, хотя потенциал казахстанской экономики довольно значительный. Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, в Центральной Азии Казахстан имеет хорошие позиции. Но страна не относится к этому самонадеянно, наоборот, в настороженном состоянии.

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Одно дело – достичь успеха, но затем утратить завоеванные позиции – это дело очень быстрое. Поэтому сейчас в условиях глобальной конкуренции нам нужно постоянно находиться в форме. Именно этим Казахстан и занимается.Президент Казахстана
Тамила Языкова
Токаев Касым-Жомарт Китай
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