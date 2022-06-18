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Ласковый тигр в зоопарке Караганды умилил пользователей

зоопарк Караганда видео ласковый тигр Фото: pixabay
На странице в Instagram Карагандинского зоопарка опубликовано видео с тигром и работником парка, сообщает Zakon.kz.
У животных есть душа. Я видел это в их глазах. Фильм «Жизнь Пи», – отмечено в подписи к видео.

Пользователи поспешили прокомментировать ролик:

– Конечно, есть душа... они так же, как и мы, все понимают и чувствуют. Они же живые и очень умные. Некоторым людям даже нужно поучиться у животных.

– Как же мило.

– Ластится котик.

– Мы тоже недавно были в зоопарке. Нам понравилось.

Анастасия Московчук
Караганда
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