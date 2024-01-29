Жизнь тигров показали в алматинском зоопарке

Алматинский зоопарк опубликовал видео на своей странице в Instagram. Также они рассказали о тиграх, сообщает Zakon.kz.

Старейшина – Урман, прибыл в Алматы из Пермского зоопарка. Ему тогда был годик. Сейчас ему уже 13 лет.

В зоопарке отметили, что он является участником международной программы сохранения амурских тигров и внесен в племенную книгу. По этой программе ему была подобрана молодая тигрица Таша из Московского зоопарка и в прошлом году прибыла в алматинский зоопарк. В зоопарке надеются, что у Таши и Урмана будут тигрята.





Также в зоопарке проживает целая дружная семья тигров.

"Бентли – наш молодой и игривый тигр, прибывший к нам из Астанинского цирка в 2021 году. Ему скоро исполнится 5 лет. Мая, Зоя, Айя и Шерхан родились в 2021 году. Нур и Надежда – наши красавицы из Бакинского зоопарка", – говорится в сообщении.

Все тигры очень активные.

Ранее стало известно, что как изменится зоопарк Алматы.