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Казахстан и Россия непременно будут развивать партнерские взаимоотношения – эксперт

Айдар Курмашев Фото: пресс-служба КИСИ при президенте РК
По мнению руководителя отдела международных и геоэкономических исследований КИСИ при президенте РК Айдара Курмашева, Казахстан и Россия будут и дальше развивать сотрудничество, но по определенным внешнеполитическим вопросам у них могут быть свои взгляды, передает Zakon.kz.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Некоторые его высказывания широко обсуждаются в социальных медиа.

По мнению руководителя отдела международных и геоэкономических исследований КИСИ при президенте РК Айдара Курмашева, особым информационным поводом стало, в частности, высказывание Касым-Жомарта Токаева в отношении непризнания ЛНР и ДНР.

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Как известно, политика непризнания Казахстаном квазигосударств ведется уже давно, что подтверждается внешнеполитическим поведением РК, а также многочисленными заявлениями нашего МИДа.

Однако, по мнению некоторых граждан и заинтересованных сторон, этого недостаточно. Поэтому высказывание нашего президента по данному вопросу стоит воспринимать как четкую внешнеполитическую линию без каких-либо интерпретаций и домыслов. Руководитель отдела международных и геоэкономических исследований КИСИ при президенте РК Айдар Курмашев

Особую значимость этому придает и обстановка. Присутствие президента Российской Федерации Владимира Путина и его высказывания о значимости союзнических отношений России и Казахстана поставили окончательную точку в данном вопросе.

Учитывая протяженность границы между Казахстаном и Россией, а также исторически сложившиеся традиции социально-экономического сотрудничества, Казахстан и Россия непременно будут развивать партнерские взаимоотношения и в дальнейшем. При этом по определенным внешнеполитическим вопросам у каждой суверенной страны могут быть свои взгляды.Айдар Курмашев

Как считает эксперт, еще одним важным пунктом выступления Токаева является призыв к сопряжению евразийской интеграции с китайской концепцией «Один пояс – один путь».

Казахстан, располагаясь на перекрестке интересов великих держав, в первую очередь, стремится обратить эти проекты в общую социально-экономическую пользу. Важно понимать, что политика китайского проекта – это не только строительство коридоров, но и экспорт технологий, географическая экспансия китайских компаний. Евразийская интеграция предусматривает свободное передвижение товаров, услуг и капитала. Айдар Курмашев

Поэтому, на взгляд эксперта, перед всеми нами стоит большая задача по созданию гармоничной среды, в которой проекты будут направлены не на конфликт интересов, а на взаимодополняемость и экономическое развитие.

Говорить о высоком уровне сопряжения проектов в настоящее время не приходится, каждое государство ставит свои интересы на первое место, что еще раз актуализирует данное предложение, – отметил эксперт.

Для осуществления этой идеи, считает он, требуется широкое вовлечение научного и экспертного сообщества.

Важны экономические расчеты реализации, которые смогут с точностью определить и спрогнозировать, насколько будет высока экономическая рентабельность и социальный эффект. Айдар Курмашев

Торгын Нурсеитова
Россия Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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